Delitti in Paradiso: il nuovo episodio con il detective Mervin Wilson in prima visione su Rai 2

Mercoledì 25 giugno 2025, Rai 2 ripropone uno dei crime più seguiti, ambientato nei meravigliosi Caraibi. Dalle ore 21.20, gli spettatori potranno assistere al sesto episodio della quattordicesima stagione di “Delitti in Paradiso“, intitolato “Il giustiziere“. Questo episodio segna il debutto del nuovo detective Mervin Wilson, interpretato dall’attore Don Gilet. A seguire, andrà in onda l’ultimo episodio dello spin-off “Oltre il Paradiso“, con l’amato ispettore Humphrey Goodman.

Delitti in Paradiso: la trama del sesto episodio

Nel nuovo episodio della serie britannica, la squadra di investigatori di Saint Marie si trova a fronteggiare un caso di omicidio che coinvolge un truffatore seriale online. La vittima, un uomo che si spacciava per un innamorato in difficoltà economiche, adescava donne vulnerabili per sottrarre loro ingenti somme di denaro. Tuttavia, qualcuno ha deciso di fargliela pagare, trasformando il paradiso caraibico in un palcoscenico per un delitto misterioso.

La trama si sviluppa attorno alla figura di Adam Carter, noto anche con il nome falso di Christian Butler, trovato morto nella sua villa poco prima dell’arrivo di un’altra donna raggirata. Le indagini si complicano ulteriormente quando i sospetti ricadono su un tassista locale, potenzialmente coinvolto nelle attività illecite della vittima. Nel frattempo, il nuovo capo della polizia, Sterling Fox, che ha preso il posto dell’amato commissario Selwyn Patterson, si trova a dover conquistare la fiducia della sua squadra. Le tensioni interne si intrecciano con le indagini, rendendo il lavoro degli investigatori ancora più difficile.

Il cast della quattordicesima stagione

La quattordicesima stagione di “Delitti in Paradiso” presenta un cast ricco e variegato. Don Gilet interpreta il detective Mervin Wilson, mentre Shantol Jackson veste i panni della sergente Naomi Thomas. Shaquille Ali-Yebuah è l’agente Sebastian Rose, e Don Warrington ritorna nel ruolo del capo Selwyn Patterson. Questi personaggi contribuiscono a creare un’atmosfera intrigante e coinvolgente, tipica della serie.

Oltre il Paradiso: la trama dell’episodio finale

Dopo “Delitti in Paradiso“, Rai 2 trasmetterà l’episodio conclusivo della prima stagione dello spin-off “Oltre il Paradiso“, previsto per le 22.30. In questo episodio, Humphrey Goodman, interpretato da Kris Marshall, si trova a dover risolvere un caso apparentemente impossibile: una casa è stata svaligiata, ma il principale sospettato era in custodia al momento del furto. A complicare ulteriormente la situazione ci sono le difficoltà personali che Humphrey sta affrontando, ma potrà contare sul supporto della sua compagna Esther per risolvere il mistero.

“Oltre il Paradiso” racconta la nuova vita di Humphrey e Martha sulle coste del Devon, dopo aver lasciato l’isola di Saint Marie. La serie mantiene l’essenza della serie madre, mescolando misteri, umorismo e sentimenti, offrendo così un’alternativa intrigante per i fan del genere crime.

Il cast di Oltre il Paradiso

Il cast di “Oltre il Paradiso” include attori di talento che contribuiscono a dare vita a una storia avvincente. Kris Marshall, nei panni di Humphrey Goodman, guida il gruppo con la sua interpretazione carismatica, mentre il resto del cast supporta la narrazione con personaggi ben delineati e coinvolgenti. La combinazione di mistero e relazioni personali rende la serie un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere.

Con questi due episodi, Rai 2 offre una serata all’insegna del mistero e dell’intrigo, promettendo di catturare l’attenzione del pubblico con storie avvincenti e colpi di scena inaspettati.

