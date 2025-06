Sanda: il nuovo anime natalizio di Science SARU che rivoluziona la tradizione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo dell’animazione giapponese si prepara a un Natale inaspettato con “Sanda“, un anime che promette di stravolgere le convenzioni festive. Creato dallo studio Science SARU e tratto dal manga di Paru Itagaki, noto per il suo lavoro su “Beastars“, “Sanda” debutterà il 3 ottobre. Questa serie si distingue per la sua combinazione di elementi festivi, maledizioni e azione sovrannaturale, ambientata in un futuro distopico in cui i bambini detengono il potere e Babbo Natale è stato sigillato. Con un team creativo di alto livello, “Sanda” si preannuncia come un’opera affascinante e bizzarra.

La trama di Sanda: un Natale distopico

“Sanda” ci porta in un futuro gelido e desolato, dove la natalità è in declino e i bambini sono considerati l’élite della società. In questo contesto, Babbo Natale è stato rinchiuso in un incantesimo, privando il mondo della sua magia. La protagonista, Sanda Kazushige, si trova coinvolta in una serie di eventi inquietanti quando un compagno di classe tenta di ucciderla a causa della sua misteriosa connessione con la leggenda natalizia. Questo incipit introduce subito il pubblico a un’atmosfera di tensione e avventura, promettendo una narrazione ricca di colpi di scena e sorprese.

La serie si distingue per il suo approccio originale al Natale, abbandonando i tradizionali simboli festivi per abbracciare una narrazione più oscura e intrigante. La presenza di maledizioni e mitologia dimenticata arricchisce ulteriormente la trama, offrendo uno spunto di riflessione sulle aspettative legate alle festività. Con adolescenti che detengono un potere superiore a quello degli adulti, “Sanda” invita a considerare il ruolo dei giovani nella società e le dinamiche di potere che ne derivano.

Un team creativo d’eccellenza

Il successo di “Sanda” non è solo merito della trama avvincente, ma anche del talentuoso team che ha lavorato alla sua realizzazione. Alla regia troviamo Tomohisa Shimoyama, noto per il suo lavoro in “Yurei Deco“, mentre la sceneggiatura è affidata a Kimiko Ueno, che ha già dimostrato le sue capacità con “Delicious in Dungeon“. Questi professionisti portano con sé una vasta esperienza e una visione artistica che promette di elevare il progetto.

Il character design è curato da Masamichi Ishiyama, che ha il compito di dare vita ai personaggi con uno stile che riflette l’estetica unica di Paru Itagaki. La direzione dell’animazione è altrettanto importante, poiché Science SARU è conosciuto per la sua capacità di combinare tecniche tradizionali e moderne, creando un’esperienza visiva coinvolgente. Le musiche, firmate da Tomoyuki Tanaka, contribuiranno a creare l’atmosfera giusta per accompagnare le avventure di Sanda e dei suoi compagni.

Un cast di doppiatori di talento

Il doppiaggio di “Sanda” è un altro aspetto che suscita grande interesse. Hiroki Tochi presta la sua voce a un Babbo Natale che si discosta dall’immagine tradizionale, portando una nuova interpretazione del personaggio. Al suo fianco, Ayumu Murase interpreta Sanda, mentre il cast include anche nomi noti come Umeka Shoji, Anna Nagase, Yuki Shin e Misato Matsuoka. Questo gruppo di talenti promette di dare vita ai personaggi in modo autentico e coinvolgente, arricchendo ulteriormente la narrazione.

Con un concept così audace e un team creativo di alto livello, “Sanda” si prepara a trasformare la stagione natalizia in un’esperienza unica, ricca di magia e visioni inaspettate. La serie si propone di attrarre non solo i fan degli anime, ma anche coloro che cercano una nuova prospettiva sulle festività. Con il suo mix di azione, mitologia e un pizzico di follia, “Sanda” si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere.

