Sanctuary: Margaret Qualley e Christopher Abbott reciteranno nel film thriller

“Sanctuary” è un film thriller ambientato a New York ed ha già terminato le riprese, ma non ha ancora una data di rilascio.

Sanctuary: trama e produzione

Le stelle nascenti Margaret Qualley e Christopher Abbott saranno co-protagonisti nel nuovo thriller “Sanctuary”, che segna il primo lungometraggio del regista Zachary Wigon. Il regista è noto soprattutto dopo il suo acclamato romanzo psicologico del 2014 “The Heart Machine”. Secondo Variety, la produzione si è già conclusa a New York, anche se non è ancora stata fissata una data di uscita.

Il film è stato scritto da Micah Bloomberg, co-creatore di Amazon’s Homecoming, e la storia si svolge nel corso di una sola serata. Qualley interpreta una dominatrice, con Abbott nei panni del suo ricco cliente Hal. Dopo la morte di suo padre, Hal erediterà sia la sua posizione che la sua vasta fortuna, quindi decide di rompere con la sua amante vestita di pelle. Naturalmente, i suoi tentativi di recidere i loro legami non vanno esattamente secondo i piani e le cose finiscono in un disastro.

David Lancaster e Stephanie Wilcox di Rumble Films stanno producendo, con Ilya Stewart di Hype Film e Pavel Burian di Mosaic Films co-produttori. Una produzione unica con talenti emergenti che rende “Sanctuary” un progetto che vale sicuramente la pena tener d’occhio.

I crediti dei due nuovi attori

Qualley è decisamente in crescita, con le recenti apparizioni in “The Leftovers”, “C’era una volta a Hollywood” di Quentin Tarantino e il ruolo principale nella prossima serie drammatica di Netflix “Maid”. Abbott ha inizialmente attirato l’attenzione del pubblico per la sua parte ricorrente in “Girls” come Charlie Dattolo, ma è un artista di Broadway esperto che ha prestato supporto in una serie di titoli acclamati nell’ultimo decennio tra cui “Martha Marcy May Marlene”, “A Most Violent Year”, It Comes at Night”, Primo uomo e altro ancora.

“Sanctuary” come anticipato non ha ancora una data di uscita.

Francesca Reale

06/09/2021