San Marino RTV: nuove iniziative e progetti per il futuro della televisione di stato

La TV di Stato della Repubblica di San Marino, San Marino RTV, ha annunciato un significativo rinnovamento delle sue attività e dei suoi progetti. A partire dal 16 giugno, il canale 550 diventerà il punto di riferimento unico per gli spettatori su tutte le piattaforme, inclusi Tivùsat, Sky e digitale terrestre. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso l’ottimizzazione dei servizi offerti e una maggiore accessibilità per il pubblico.

Unificazione dei canali e transizione graduale

L’Amministratore Delegato di San Marino RTV, Roberto Sergio, ha descritto il cambiamento come un “miracolo tecnico e istituzionale”. La scelta di unificare la numerazione al canale 550 è stata pensata per semplificare l’esperienza degli utenti. I canali precedenti, ad eccezione di Sky, rimarranno attivi fino a settembre 2025, permettendo così una transizione fluida per gli spettatori. Questo approccio graduale è stato studiato per garantire che tutti gli utenti possano adattarsi senza difficoltà al nuovo sistema.

In aggiunta, il nuovo logo di San Marino RTV, presentato in due varianti, blu e bianca, accompagnerà il passaggio alla trasmissione in alta definizione anche sul digitale terrestre. Un altro passo cruciale sarà la rilevazione degli ascolti tramite Auditel, con l’intento di entrare nel sistema di misurazione entro il 2027. Questo permetterà di avere dati precisi sul livello di ascolto e sull’impatto di San Marino RTV nel panorama televisivo.

Nuove produzioni e collaborazioni

San Marino RTV ha in programma di lanciare diverse produzioni originali nel prossimo futuro. Tra queste, spicca “La Terrazza della Dolce Vita”, un evento estivo che si svolgerà dal 30 luglio al 10 agosto, condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi al Grand Hotel di Rimini. Questa kermesse promette di essere un momento di grande intrattenimento per il pubblico.

Inoltre, la miniserie “Titano – Il Segreto della Libertà”, ideata e condotta da Roberto Giacobbo, sarà composta da cinque episodi. Si prevede che la serie esplorerà temi di grande rilevanza storica e culturale per la Repubblica di San Marino. Un ulteriore progetto, “Capolavori Nascosti – Le Collezioni d’Arte delle Famiglie Italiane”, è previsto per febbraio 2026. Questa produzione, curata da Paolo Alberti, si concentrerà su collezioni d’arte private, offrendo uno sguardo approfondito sul patrimonio culturale italiano.

San Marino RTV ha anche confermato la sua collaborazione con la Rai, che porterà alla realizzazione di documentari come “Road Italy” e “Bellissima Italia”. Queste produzioni arricchiranno ulteriormente il palinsesto e offriranno contenuti di alta qualità agli spettatori.

Innovazioni tecnologiche e futuro della televisione

Un altro aspetto fondamentale del rinnovamento di San Marino RTV è l’implementazione di nuove tecnologie. Ad ottobre, verrà presentato un nuovo studio tecnologico, che sarà seguito da un aggiornamento per il telegiornale e, successivamente, per la radio. Questi sviluppi sono pensati per migliorare la qualità delle produzioni interne e garantire standard elevati.

Infine, un tema di discussione è stato l’Eurovision Song Contest. Quest’anno, San Marino ha avuto l’opportunità di tornare in finale, ma ha concluso la competizione all’ultimo posto con il brano “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte. Roberto Sergio ha commentato questa esperienza, evidenziando l’importanza di partecipare a eventi di tale portata per la visibilità del paese e per il futuro della musica sammarinese.

San Marino RTV si sta preparando a un futuro ricco di novità e opportunità, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nel panorama televisivo e culturale.

