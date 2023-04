Samuel L. Jackson: Secret Invasion potrebbe non essere l’ultima apparizione di Nick Fury

Samuel L. Jackson torna nei panni dell’agente segreto Nick Fury in Secret Invasion, la nuova serie Marvel Studios in arrivo su Disney+ il 21 giugno.

Il trailer mostra Fury tornato sulla Terra dopo quattro anni di assenza per scoprire un complotto degli Skrull, alieni capaci di cambiare forma, che minacciano l’invasione del nostro pianeta. Se non riuscirà a fermarli, potrebbe essere la fine dell’umanità. Tuttavia, questa potrebbe non essere l’ultima volta che vedremo Nick Fury sul grande schermo.

Il ritorno di Nick Fury

Dopo la sua apparizione in Spider-Man: Far From Home, Fury era scomparso dalla Terra, lasciando il comando della S.H.I.E.L.D. al suo vice, Maria Hill. In Secret Invasion, Fury torna come un fuggitivo, costretto a nascondersi per evitare di essere catturato dagli Skrull.

Insieme a pochi alleati fidati, tra cui Talos, l’alieno che ha impersonato Fury in lontananza, Fury cerca di smascherare la cospirazione degli Skrull infiltrati sulla Terra. L’obiettivo è quello di creare Super Skrull, ovvero alieni potenziati con superpoteri unici, in grado di sopraffare gli Avengers.

La figura di Chris Pratt

Nonostante la presenza di Nick Fury, uno dei personaggi principali di Secret Invasion è Peter Quill, interpretato da Chris Pratt. Il personaggio è il leader dei Guardiani della Galassia, una banda di fuorilegge spaziali che ha già fatto la sua comparsa nei film della Marvel. Pratt, che ha ottenuto grande successo con la serie di film di Jurassic World, è un attore versatile e amato dal pubblico.

Il futuro di Nick Fury

Nonostante la minaccia degli Skrull e il pericolo imminente, Jackson ha svelato che Secret Invasion potrebbe non essere l’ultima volta che vedremo Nick Fury nel MCU.

Infatti, il personaggio tornerà in The Marvels, il sequel di Captain Marvel, dove si unirà a Brie Larson e Teyonah Parris nel ruolo di Monica Rambeau, già vista in WandaVision. Jackson ha dichiarato che la serie gli ha dato l’opportunità di esplorare altri aspetti del personaggio, oltre alla sua solita “bad-assery”.

Samuel L. Jackson tornerà nei panni di Nick Fury in Secret Invasion, la nuova serie Marvel Studios in arrivo su Disney+. Nonostante la minaccia degli Skrull, questo potrebbe non essere l’ultimo capitolo della storia del personaggio. Chris Pratt interpreterà Peter Quill, uno dei protagonisti della serie. Il futuro di Fury nel MCU sembra quindi ancora incerto, ma non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà nei prossimi episodi.