Samuel L.Jackson in ben tre film della Marvel: sarà vero?

I fan della Marvel sanno già che Samuel L.Jackson apparirà come Nick Fury nella prossima serie TV Secret “Invasion” per Disney+, ma l’attore potrebbe aver anticipato un altro film in cui apparirà nel MCU (Marvel Cinematic Universe).

Samuel L.Jackson potrebbe aver detto troppo

Oltre allo spettacolo in streaming a tema “Skrull”, Jackson ha già confermato che apparirà in “The Marvels”, il sequel di “Captain Marvel” che includerà Monica Rambeau di “Teyonah Parris” e Kamala Khan di “Iman Vellani”, ma in una nuova intervista potrebbe aver ha rivelato che un altro progetto aveva una sedia con il suo nome sul set: “Ant-Man and The Wasp: Quantumania.”

Parlando in un nuovo episodio del podcast “Happy Sad Confused” con Josh Horowitz, Jackson ha detto: “Quando ero a Londra proprio ora. Era [“Ant-Man and The Wasp: Quantumania”], e [“The Marvels”] stava accadendo, e noi si stavano preparando per fare [“Secret Invasion”]. Quindi era come, tre film Marvel in un unico lotto. Stavo correndo da un posto all’altro”. Molti hanno interpretato questa citazione dell’attore come una conferma che apparirà in tutti e tre i progetti, ma ciò non è stato confermato. Come sappiamo, la Marvel a volte riprende elementi per un progetto sul set di un altro, quindi non vi è alcuna garanzia che Jackson apparirà in Ant-Man 3. In precedenza non era apparso in nessuno degli altri due film di Ant-Man.

Ad oggi Jackson è apparso in 11 lungometraggi dei Marvel Studios. Come i fan ricorderanno, il suo contratto iniziale con la compagnia prevedeva nove presenze, una pratica che Kevin Feige ammette non è più il loro standard.

Jackson commenta la collaborazione con l’universo Marvell e ironizza

Rispetto ai contratti stipulati con i Marvel Studios, Jackson risponde:

“Beh, sai, è un po’ strano quando qualcuno ti dice che ti daranno un contratto di nove foto”, ha detto Jackson. “Sai, dici ‘Per quanto tempo rimarrò in vita per fare nove foto?’ Perché ci voleva un po’ per fare un film. In un certo senso lo fa ancora, ma le persone ne fanno due o tre alla volta. Nell’universo Marvel… è pazzesco”.

Le voci abbondano su cosa e chi apparirà nel nuovo film di “Ant-Man”, e se Jackson’s Fury farà la sua apparizione, staremo a vedere. “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” uscirà nelle sale il 28 luglio 2023.