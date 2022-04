Sam Raimi: “Un nuovo Spider-Man con Tobey Maguire? Tutto è possibile”

Sam Raimi, fresco del ritorno di Tobey Maguire in “Spider-Man: No Way Home”, si dice interessato a realizzare un quarto film di Spider-Man con il suo ex Peter Parker.

Sam Raimi: “mi piacerebbe tornare a lavorare con Tobey”

Sam Raimi ha contribuito a dare il via all’attuale era dei film sui supereroi con il record di incassi al botteghino del 2002 “Spider-Man”, seguito da altri due sequel che a loro volta erano successi commerciali (e “Spider-Man 2” è ancora salutato come uno dei più grandi sequel di tutti i tempi).

L’acclamato regista di “Evil Dead” sta facendo il suo trionfante ritorno nell’adattamento a fumetti con il film di May dei Marvel Studios “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, e in un’intervista con Fandango, a Raimi è stato chiesto delle possibilità che lui realizzasse un altro ” Spider-Man” con Maguire.

“Mi sono reso conto dopo aver realizzato ‘Doctor Strange’ che tutto è possibile, davvero qualsiasi cosa nell’universo Marvel, qualsiasi squadra”, ha detto Raimi. “Adoro Tobey. Amo Kirsten Dunst. Penso che tutte le cose siano possibili. Non ho davvero una storia o un piano. Non so se la Marvel sarebbe interessata a questo in questo momento. Non so quali siano i loro pensieri al riguardo. Non l’ho davvero perseguito. Ma suona bellissimo. Anche se non fosse un film di Spider-Man, mi piacerebbe lavorare di nuovo con Tobey, in un ruolo diverso”.

Raimi, Maguire e Kirsten Dunst erano tutti in trattative

Raimi, Maguire e Kirsten Dunst erano tutti in trattative per tornare a realizzare “Spider-Man 4”, quando le differenze creative hanno portato all’affondamento del progetto e la Sony Pictures ha avviato un nuovo progetto: “The Amazing Spider-Man” con Andrew Garfield.

Non è chiaro quali siano i prossimi passi di Sony quando si tratta di Spider-Man. I fan hanno chiesto a gran voce che realizzassero “The Amazing Spider-Man 3” dopo che Garfield è diventato il ladro di scene in “No Way Home”, e Tom Holland ha lasciato intendere che è d’accordo a passare il soprannome di Spider-Man a un altro attore o personaggio (vale a dire Miles Morales), anche se Amy Pascal è ottimista nel fare più film con l’Olanda.

Sam Raimi, indipendentemente dalle possibilità che la Sony riunisca la troupe originale di “Spider-Man”, si dichiara soddisfatto per quanto riguarda “Doctor Strange 2”, tanto da essere ansioso di lavorare di nuovo con i Marvel Studios su un altro progetto MCU. “Mi piacerebbe tornare e raccontare un’altra storia, soprattutto con l’ottima gestione che hanno lì”, ha detto a Fandango.

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” uscirà esclusivamente nelle sale il 6 maggio.