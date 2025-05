Salem’s Lot: il remake del classico di Stephen King arriva in Italia su Sky e NOW

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Dopo il buon riscontro ottenuto negli Stati Uniti, il remake di Salem’s Lot, ispirato all’omonimo romanzo di Stephen King, è finalmente disponibile anche per il pubblico italiano. Il film, uscito in esclusiva sulla piattaforma HBO Max, è ora in programmazione su Sky e NOW, offrendo agli abbonati l’opportunità di immergersi in una storia di suspense e orrore che ha affascinato generazioni di lettori.

Disponibilità del film su Sky e NOW

Salem’s Lot è accessibile per tutti gli abbonati alle piattaforme Sky e NOW. Gli utenti di Sky possono guardare il film seguendo la programmazione dei canali di Sky Cinema, con una particolare attenzione al canale Sky Cinema Suspense, dove il film è attualmente trasmesso. Inoltre, gli abbonati possono anche fruire del film in qualsiasi momento tramite Sky on demand, che consente una visione flessibile e senza vincoli di orario. Anche gli utenti di NOW hanno la possibilità di riprodurre Salem’s Lot a loro discrezione, rendendo l’esperienza di visione ancora più comoda e accessibile.

La trama di Salem’s Lot

Il nuovo adattamento cinematografico di Salem’s Lot si basa su “Le notti di Salem“, uno dei romanzi più amati di Stephen King. La storia ruota attorno a Ben Mears, interpretato da Lewis Pullman, attore che ha recentemente guadagnato notorietà grazie al suo ruolo in Thunderbolts/New Avengers della Marvel, dove interpreta Sentry. Ben è uno scrittore che decide di tornare nella sua città natale per trovare ispirazione per il suo prossimo romanzo. Tuttavia, il suo ritorno si trasforma in un incubo quando scopre che la cittadina è sotto l’influenza di un potente vampiro, il quale sta trasformando gli abitanti in suoi seguaci. La tensione cresce man mano che Ben cerca di affrontare questa minaccia, portando il pubblico a un’esperienza di visione avvincente e inquietante.

Il successo dei film di vampiri

Il rilascio di Salem’s Lot si inserisce in un periodo di rinnovato interesse per i film di vampiri, un genere che ha sempre affascinato il pubblico. Recentemente, il film Sinners – I Peccatori ha ottenuto un notevole successo, contribuendo a riportare in auge le storie di creature notturne e di orrore. Questo trend offre agli appassionati del genere l’opportunità di esplorare nuove narrazioni e reinterpretazioni di classici, come nel caso di Salem’s Lot. Gli amanti del brivido e dell’ignoto possono scoprire una selezione di cinque film di vampiri da non perdere, arricchendo così la loro esperienza cinematografica.

Salem’s Lot si presenta quindi come un’opera che non solo rende omaggio al romanzo di Stephen King, ma si inserisce anche in un contesto più ampio di riscoperta e rivalutazione del genere horror, promettendo di catturare l’attenzione di un pubblico sempre più vasto.

