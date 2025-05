Sal Da Vinci: La Musica Neomelodica e il Ritorno della Melodia Italiana

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La musica neomelodica, spesso etichettata in modo negativo, sta vivendo una nuova fase di riscoperta grazie a artisti come Sal Da Vinci. In un recente episodio del vodcast dell’Adnkronos, l’artista ha condiviso le sue riflessioni sulla musica, il suo nuovo brano e il legame con la sua città natale, Napoli. Con il successo di “Rossetto e caffè“, che ha raggiunto quasi 94 milioni di visualizzazioni su YouTube in soli undici mesi, Da Vinci si prepara a lanciare un nuovo singolo intitolato “L’Amore e tu“, scritto in collaborazione con Gigi D’Alessio.

Il ritorno della melodia italiana

Sal Da Vinci ha sottolineato l’importanza di smettere di considerare la musica neomelodica come un genere di serie B. Secondo lui, la musica è universale e deve essere accessibile a tutti. Il suo nuovo brano, “L’Amore e tu“, rappresenta un passo avanti verso il recupero della melodia italiana, un elemento che, a suo avviso, non è mai scomparso, ma piuttosto è stato trascurato negli ultimi anni. Da Vinci ha affermato che “Rossetto e caffè” ha aperto la strada a questo ritorno, dando speranza a molti artisti che, come lui, hanno continuato a scrivere melodie nonostante le difficoltà.

L’artista ha espresso il desiderio che la sua nuova canzone possa ricevere un’attenzione significativa, sottolineando come la melodia di “L’Amore e tu” sia stata concepita per attrarre un pubblico di tutte le età, proprio come il suo brano precedente. La sua convinzione è che la musica melodica possa riunire le generazioni, creando un legame emotivo tra le persone.

Successo e collaborazioni internazionali

Il successo di “Rossetto e caffè” è stato descritto da Da Vinci come un regalo dopo anni di carriera dedicata alla musica. Questo brano ha permesso a molti artisti neomelodici di entrare nella top 50 di Spotify, dimostrando che la melodia italiana ha ancora un posto nel panorama musicale contemporaneo. Da Vinci ha rivelato di essere attualmente in contatto con un cantante francese per un duetto, un’opportunità che considera magica per esportare la musica italiana all’estero.

Questa apertura verso collaborazioni internazionali rappresenta un passo importante per l’artista, che ha sempre cercato di portare la sua musica oltre i confini nazionali. La possibilità di lavorare con artisti di altre nazioni non solo arricchisce il suo repertorio, ma offre anche l’opportunità di far conoscere la cultura musicale italiana a un pubblico più ampio.

Il legame con Napoli e il prossimo tour

Napoli occupa un posto speciale nel cuore di Sal Da Vinci. L’artista ha descritto la sua città come la sua casa, ricca di colori, sapori e profumi che influenzano profondamente la sua musica. Ogni melodia che ha scritto è stata ispirata dalla sua terra natale, un elemento che evidenzia il forte legame tra l’artista e la sua città.

In vista del suo tour, che inizierà il 19 luglio al Teatro Verde di Termoli e si concluderà con una grande festa a Napoli il 6 settembre in piazza del Plebiscito, Da Vinci si prepara a condividere la sua musica con il pubblico. Questo tour rappresenta non solo un’opportunità per esibirsi, ma anche un modo per celebrare la cultura napoletana e il suo amore per la musica.

La passione per il Napoli e il prossimo evento televisivo

Oltre alla musica, Sal Da Vinci nutre una grande passione per la sua squadra del cuore, il Napoli, attualmente in corsa per lo scudetto. L’artista ha espresso il suo desiderio di festeggiare insieme ai tifosi, anche se dovesse trovarsi lontano. La sua connessione con la squadra è profonda e rappresenta un altro aspetto della sua identità napoletana.

Domani, durante l’ultima partita di campionato, Sal Da Vinci sarà impegnato con “Sognando … Ballando con le stelle“, un programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. L’artista ha già pianificato di indossare la maglietta del Napoli, dimostrando così il suo supporto incondizionato alla squadra. Questa combinazione di musica e sport riflette la sua personalità vivace e il suo attaccamento alla cultura napoletana.

