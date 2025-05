La mostra ‘Orizzonti/Rosso’: un viaggio nell’arte e nella moda di Valentino Garavani

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La mostra ‘Orizzonti/Rosso’, inaugurata oggi a Roma, celebra il legame tra il colore rosso e l’eredità creativa di Valentino Garavani. Curata da Pamela Golbin, Anna Coliva e Michele Colasuonno, l’esposizione si svolge presso la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, situata in Piazza Mignanelli. Con cinquanta opere che spaziano oltre cinque decenni di carriera, l’evento offre un dialogo tra le creazioni del celebre stilista e capolavori dell’arte moderna e contemporanea, tutti caratterizzati dalle sfumature del rosso.

Un viaggio attraverso il rosso

Il rosso non è solo un colore, ma rappresenta una forza estetica e simbolica che attraversa la storia della moda e dell’arte. La mostra presenta opere di artisti di fama mondiale come Andy Warhol, Francis Bacon, Jean-Michel Basquiat e Pablo Picasso, accanto a nomi italiani come Alberto Burri e Lucio Fontana. Ogni creazione esposta racconta una storia, un’emozione, un sogno, riflettendo il potere evocativo di questo colore. Valentino Garavani, noto per la sua passione per la bellezza, ha sempre considerato il rosso come un simbolo di identità e potere emotivo. La frase “I love beauty, it’s not my fault”, esposta all’ingresso della mostra, riassume perfettamente la sua filosofia.

La scelta di presentare opere d’arte che dialogano con le creazioni di Valentino è un modo per sottolineare l’importanza del rosso non solo nella moda, ma anche nell’arte contemporanea. Ogni pezzo esposto invita il visitatore a riflettere su come il colore possa influenzare le emozioni e le percezioni, creando un legame profondo tra l’arte e la moda.

Un regalo per Roma

Giancarlo Giammetti, co-fondatore della Fondazione, ha dichiarato che la mostra rappresenta un regalo per Roma, una città che ha sempre avuto un posto speciale nel cuore di Valentino. Giammetti ha descritto la visita di Valentino alla mostra, sottolineando la sua reazione di fronte alla purezza delle opere esposte. La Fondazione ha in programma di organizzare annualmente nuove mostre e workshop per giovani artisti e designer, contribuendo così a un ambiente culturale vivace e stimolante.

Inoltre, Giammetti ha annunciato iniziative sociali rivolte a bambini e anziani, con progetti già in fase di sviluppo. Tra questi, la realizzazione di un’area coperta presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Bambin Gesù, dove ogni giorno arrivano centinaia di bambini con le loro famiglie. L’attenzione verso le persone più anziane è altrettanto significativa, con programmi di formazione tecnologica in collaborazione con esperti del settore.

Un legame con la storia

La mostra ‘Orizzonti/Rosso’ non è solo una celebrazione della carriera di Valentino, ma anche un tributo alla storia della moda e dell’arte. L’assessore capitolino Alessandro Onorato ha sottolineato l’importanza di questo evento per la città di Roma, evidenziando come la Fondazione possa diventare un punto di riferimento per la moda e l’arte a livello internazionale. La riqualificazione dello spazio culturale PM23, dove si svolge l’esposizione, rappresenta un esempio di come la storia e la modernità possano coesistere e arricchire il panorama culturale della capitale.

Anna Coliva, curatrice della mostra, ha ricordato che Valentino Garavani è nato in un periodo di grande cambiamento, negli anni ’50, e ha saputo catturare lo spirito di rinascita di quel tempo attraverso il suo lavoro. Il primo abito ‘Fiesta’, presentato nel 1959, simboleggiava felicità e vitalità, e il rosso è diventato il marchio distintivo della sua carriera. ‘Orizzonti/Rosso’ sarà aperta al pubblico fino al 10 giugno, offrendo a tutti l’opportunità di esplorare il legame tra moda e arte in un contesto unico.

