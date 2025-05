Morta Patrizia Brandimarte, icona del cinema e della mondanità romana

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Patrizia Brandimarte, una figura di spicco nel panorama cinematografico e mondano di Roma, è venuta a mancare all’età di 78 anni. La sua carriera, caratterizzata da una straordinaria vitalità e generosità, ha lasciato un’impronta indelebile nel settore. Conosciuta per il suo lavoro come press agent e organizzatrice di eventi, ha collaborato con numerosi artisti e ha contribuito a rendere memorabili molte première cinematografiche.

Un inizio promettente nel mondo del cinema

Patrizia Brandimarte ha iniziato la sua carriera nel mondo del cinema in giovane età, muovendo i primi passi come costumista. La sua passione per il settore l’ha portata a diventare un’affermata ufficio stampa, dove ha avuto l’opportunità di lavorare con una vasta gamma di film e attori. Tra i suoi clienti più celebri figurano nomi del calibro di Mickey Rourke, Quentin Tarantino, Franco Nero e Vanessa Redgrave. La sua capacità di instaurare rapporti di amicizia con i divi del cinema ha reso il suo lavoro ancora più significativo, creando legami che andavano oltre la professione.

Patrizia ha anche coltivato amicizie nel mondo della moda, collaborando con stilisti di fama come Pierpaolo Piccioli e Maria Grazia Chiuri. La sua versatilità e il suo carisma l’hanno resa una figura amata e rispettata, non solo nel cinema, ma anche nel panorama della moda.

Pioniera delle anteprime cinematografiche

Insieme al suo partner Antonio Flamini, Patrizia Brandimarte è stata tra le prime a organizzare anteprime cinematografiche di grande successo. Tra i film che hanno visto la sua impronta ci sono titoli iconici come ‘Jurassic Park‘, ‘Casper‘, ‘L’incredibile Hulk‘ e ‘Follia‘, con Natasha Richardson. Un evento memorabile è stato il lancio del primo ‘Harry Potter‘, dove la stazione ferroviaria del film è stata ricostruita per l’occasione presso il cinema Embassy di Roma.

La sua creatività e il suo senso dell’estetica hanno reso ogni evento unico e indimenticabile. Patrizia non si limitava a organizzare eventi, ma li trasformava in esperienze straordinarie, curate nei minimi dettagli e sempre all’insegna del divertimento.

La vita privata e l’amore per la famiglia

Oltre alla sua carriera professionale, Patrizia Brandimarte era una donna profondamente legata alla sua famiglia. I suoi grandi amori includevano il marito, la figlia Alessandra e la nipotina Margherita. Nonostante si fossero trasferite a vivere nel Principato di Monaco, Patrizia sentiva la mancanza della loro presenza quotidiana, un aspetto che le pesava molto.

La sua passione per gli animali era evidente, e spesso si poteva vederla passeggiare al tramonto con i suoi tre cagnolini al guinzaglio sulla terrazza del Pincio. La sua vita sociale era intensa e vibrante; amava partecipare a feste e serate eleganti, e il suo motto, ‘Vivi la vida!‘, rifletteva il suo approccio gioioso alla vita.

I funerali e il ricordo di una vita straordinaria

I funerali di Patrizia Brandimarte si svolgeranno lunedì 26 maggio alle ore 15.30 presso la Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo a Roma. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi l’ha conosciuta e amata. La sua eredità, fatta di amicizie, eventi indimenticabili e un amore incondizionato per la vita, continuerà a vivere nei ricordi di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di incrociare il suo cammino.

