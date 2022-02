Sacha Baron Cohen nel cast di “Disclaimer” di Alfonso Cuarón su Apple TV

Secondo quanto rilasciato in esclusiva da Deadline, Sacha Baron Cohen è fase di trattative per entrare a far parte dell’attesa serie “Disclaimer” di Alfonso Cuarón nella quale reciteranno Cate Blanchett e Kevin Kline.

Il ritorno in una serie per Sacha Baron Cohen

Sacha Baron Cohen, candidato al Premio Oscar per la migliore sceneggiatura non originale con “Borat 2”, è in trattative per unirsi al cast, che già comprende Cate Blanchett e Kevin Kline, di “Disclaimer”, serie di Apple TV+, adattamento del romanzo di Renee Knight. Il premio Oscar Alfonso Cuarón figura come sceneggiatore, regista e produttore della serie.

L’attore, sceneggiatore e produttore Sacha Baron Cohen sta vivendo un momento fortunato: è stato infatti nominato lo scorso anno come Miglior Attore non Protagonista in “Il processo ai Chicago 7” di Aaron Sorkin, oltre alla già citata candidatura per la sceneggiatura di “Borat 2”. Le sue ultime partecipazioni a serie tv sono state in “Who Is America?” (2018) della Showtime e l’acclamata serie di spionaggio Netflix “The Spy” (2019). Sacha Baron Cohen è rappresentato da CAA e Ziffren Brittenham.

Una serie importante da un regista sinonimo di qualità

“Disclaimer” è prodotta da Esperanto Filmoj di Cuarón e Anonymous Content. Cuarón è produttore esecutivo insieme a Gabriela Rodriguez di Esperanto Filmoj e David Levine di Anonymous Content, Dawn Olmstead e il defunto Steve Golin, e Blanchett. Il premio Oscar Emmanuel Lubezki (“Gravity”) e il candidato all’Oscar Bruno Delbonnel (“The Tragedy of Macbeth”) saranno i direttori della fotografia del progetto.

Cuarón, che ha firmato un accordo con lo streamer nel 2019, per la prima volta nella sua carriera si occupa di scrivere e dirigere tutti gli episodi di una serie originale, primo progetto con Apple TV+.

Protagonista della storia è Catherine Ravenscroft (Cate Blanchett), una giornalista documentarista televisiva famosa e apprezzata, che ha saputo costruire il suo successo mettendo a nudo le trasgressioni nascoste delle istituzioni a lungo rispettate. La donna viene messa a dura prova quando trova sul suo comodino un romanzo scritto da un vedovo, interpretato da Kevin Kline, che la vede protagonista di una storia che aveva sperato fosse sepolta da tempo nel passato e che svelerebbe il suo segreto più oscuro. Ancora non abbiamo dettagli sul ruolo di Sacha Baron Cohen.

Roberta Rosella

24/02/2022