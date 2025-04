Sabrina Salerno racconta il suo difficile rapporto con il padre biologico a Obbligo o Verità

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Sabrina Salerno, nota showgirl e cantante, è stata protagonista dell’ultima puntata del programma Obbligo o Verità, condotto da Alessia Marcuzzi su Rai2. Durante l’intervista, la 57enne ha condiviso momenti intimi e toccanti riguardo al suo passato e al complesso rapporto con il padre biologico, rivelando dettagli significativi della sua vita e delle sue esperienze.

Il test del DNA e la scoperta della verità

Nel corso della trasmissione, Sabrina ha parlato del suo percorso di vita, rivelando che ha scoperto la verità sulla sua paternità solo a 45 anni, grazie a un test del DNA. “Non credo di essere mai stata figlia, ma sono sempre stata madre e padre”, ha affermato con sincerità. La showgirl ha raccontato di come suo padre biologico non l’abbia mai accettata e di come avesse convinto anche sua sorella a mettere in dubbio la sua identità. Questo l’ha portata a intraprendere il test del DNA, che ha confermato il legame di parentela. “Lui mi ha dovuto riconoscere”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di questa scoperta nella sua vita.

Sabrina ha anche parlato del suo vero padre, Enrico Maria Salerno, attore e regista, che le ha dato il cognome. Tuttavia, il padre biologico l’ha abbandonata quando la madre era incinta di 18 anni, e fino all’età di 12 anni, Sabrina non lo aveva mai conosciuto. “Nella mia vita ha pesato moltissimo”, ha dichiarato, riflettendo su come la mancanza di affetto durante l’infanzia abbia influenzato la sua ricerca di successo e riscatto.

Un rapporto complesso e il perdono

Sabrina ha condiviso che, nonostante il dolore e la mancanza di stima nei confronti del padre biologico, ha deciso di perdonarlo. “Ho passato quattro mesi prima che morisse in cui l’ho chiamato papà”, ha rivelato. La showgirl ha voluto che anche i suoi fratelli adolescenti sentissero questa parola, nonostante il legame fosse complicato. “Un bambino che nasce non ha responsabilità”, ha affermato, evidenziando come le dinamiche familiari possano influenzare la vita di una persona.

La Salerno ha anche riflettuto su come la sua vita sia stata influenzata da queste esperienze. “Quando non hai affetto da piccolo, hai poi una voglia incredibile di successo”, ha spiegato, riconoscendo che, sebbene sia grata per il suo successo, si chiede come sarebbe stata la sua vita se avesse avuto un’infanzia diversa.

La vita attuale e il legame con il figlio

Oltre a parlare del suo passato, Sabrina Salerno ha anche condiviso dettagli sulla sua vita attuale. Dal 1993 è legata all’imprenditore Enrico Monti, con cui si è sposata nel 2006. Hanno un figlio, Luca, nato il 2 aprile 2004. Riguardo a lui, Sabrina ha affermato: “Mio figlio ha 21 anni ed è completamente diverso da me, è molto sicuro di se stesso”. Ha sottolineato quanto sia importante l’amore nella crescita di un bambino, affermando che quando si è amati, si ha una marcia in più.

La sua testimonianza offre uno sguardo profondo e sincero su come le esperienze familiari possano plasmare la vita di una persona, evidenziando l’importanza del perdono e dell’amore nel percorso di crescita.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!