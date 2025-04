Sabrina Impacciatore: un’intervista rivelatrice nella nuova stagione di Belve

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Sabrina Impacciatore ha dato il via alla nuova stagione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, con un’intervista che ha catturato l’attenzione del pubblico. L’attrice, nota per il suo recente successo in The White Lotus, che le è valso una candidatura agli Emmy, ha condiviso aneddoti e riflessioni personali, rivelando il suo carattere vivace e diretto. La conversazione ha spaziato dall’ironia alla serietà, toccando temi di attualità e di relazioni interpersonali.

La scelta della “belva” e il carattere indomabile

All’inizio dell’intervista, Francesca Fagnani ha chiesto a Sabrina di identificarsi con un animale che la rappresentasse. Con grande sorpresa, l’attrice ha risposto di sentirsi come un intero zoo, o addirittura una savana, sottolineando la sua natura indomabile e imprevedibile. Ha poi specificato di identificarsi anche con la lucciola e il daino, animali che riflettono la sua personalità complessa. Questo approccio giocoso ha messo subito in chiaro che l’intervista sarebbe stata caratterizzata da un mix di leggerezza e profondità, tipico del modo di essere di Sabrina.

La sorellanza e le relazioni complicate

Uno dei momenti più intensi dell’intervista è arrivato quando si è discusso del tema della sorellanza tra donne. Sabrina ha espresso con fermezza il suo disprezzo per quelle donne che si mostrano interessate a uomini già impegnati. “Io non sopporto le donne che non professano la sorellanza. Se un uomo è impegnato, è impegnato!”, ha affermato con passione. Anche quando la conduttrice ha cercato di alleggerire il tono della conversazione, chiedendo se Sabrina avesse mai provato attrazione per uomini già in una relazione, l’attrice ha mantenuto la sua posizione. Ha descritto un uomo impegnato come “un cactus, un vegetale, un minerale“, evidenziando la sua gelosia e la determinazione a non interessarsi a chi è già accoppiato.

La forza delle belve e il futuro del programma

L’intervista a Sabrina Impacciatore ha dimostrato come il programma Belve continui a esplorare tematiche rilevanti con ospiti di spessore. La conduttrice Francesca Fagnani ha saputo gestire la conversazione con abilità, permettendo all’attrice di esprimere le sue opinioni senza filtri. La stagione promette di riservare altre sorprese, con la prossima ospite Nathalie Guetta, che avrà l’opportunità di raccontare la sua storia e condividere le sue esperienze. Gli spettatori possono aspettarsi un mix di ironia e serietà, elementi distintivi di Belve, che continua a conquistare il pubblico con interviste incisive e coinvolgenti.

