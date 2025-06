Sabato sera in tv: Rai 1 prevale, ma gli ascolti rimangono deludenti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il sabato sera del 14 giugno 2025 ha visto una competizione televisiva piuttosto blanda, con i programmi che non sono riusciti a raggiungere picchi significativi di ascolto. Rai 1 si è confermata leader della serata, ma i risultati complessivi sono stati sotto le aspettative. La programmazione ha visto la presenza di eventi musicali e sportivi, ma nessuno di essi ha saputo catturare l’attenzione del pubblico in modo decisivo.

Rai 1 in testa con Chi può batterci?

Il game show “Chi Può Batterci?“, condotto da Marco Liorni, ha chiuso la serata con 1.724.000 spettatori e un share del 13.7%. Questo risultato, sebbene sufficiente per primeggiare tra i programmi della serata, non ha entusiasmato gli spettatori. La trasmissione ha mostrato un calo di interesse, tipico di un periodo estivo in cui il pubblico tende a diminuire. La competizione diretta, rappresentata da “Laura 30 World Tour” su Canale 5, ha raccolto 1.344.000 spettatori e un share dell’11.9%, confermando che anche i titoli musicali faticano a brillare in questo contesto.

Gli Europei Under 21 e l’appeal sportivo

Su Rai 2, la partita tra Slovacchia e Italia, valida per gli Europei Under 21, ha attirato l’attenzione di 1.510.000 spettatori, con un share del 10.9%. Questo evento sportivo ha dimostrato di essere una valida alternativa ai programmi di intrattenimento, mantenendo un buon livello di ascolto. Anche lo studio pre e post partita ha ottenuto un riscontro positivo, con una media dell’8.3%, segno che il pubblico è interessato a seguire le performance degli Azzurrini.

Italia 1 e La7: ascolti contrastanti

Italia 1 ha proposto “The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro“, che ha registrato 852.000 spettatori e un share del 7.1%. Nonostante il franchise di Spider-Man goda di una certa popolarità, il film non ha saputo attrarre un pubblico numeroso. Al contrario, Rai 3 ha visto il suo programma “Sapiens” fermarsi sotto i 600.000 spettatori, con un deludente 4.9%. Retequattro ha ottenuto un risultato simile con “Sei giorni, sette notti“, che ha raggiunto il 5.5%. Su La7, “In Onda” ha superato il 6.7% di share, battendo la prima parte di “4 di Sera Weekend” su Retequattro, mentre “In Altre Parole… Ancora” ha totalizzato solo il 3.5%.

Access e preserale: Affari tuoi fa il pieno

Nel segmento di access prime time, “Affari Tuoi” ha registrato un vero e proprio exploit, toccando i 4.2 milioni di spettatori e un impressionante 29.8% di share. Questo programma continua a dimostrarsi un favorito tra il pubblico. Anche “Reazione a Catena” ha ottenuto buoni risultati nel preserale, con un 24.7%. Al contrario, “Caduta Libera” ha chiuso con un 16.2%, mentre la replica di “La Promessa” su Retequattro ha totalizzato solo il 6%.

Altri ascolti della serata

La serata ha visto anche altri programmi con ascolti più contenuti. Su Tv8, “4 Ristoranti” ha raccolto 403.000 spettatori, mentre i “Playoff LBA” su Nove si sono fermati a 132.000 spettatori. Su Rai 4, il film “7500” ha attirato 302.000 spettatori, mentre “The American” su Iris ha ottenuto 326.000 spettatori. Rai Movie ha trasmesso “Quasi orfano“, che ha totalizzato 178.000 spettatori. Infine, “Amore Criminale” su Rai Premium ha raggiunto 251.000 spettatori, e “Inga Lindstrom – Il segreto dei Nordquist” su La5 ha ottenuto 262.000 spettatori. “Maigret – Delitto in hotel” su TopCrime ha chiuso con 266.000 spettatori.

Il panorama televisivo del sabato sera, quindi, ha evidenziato un calo generale di interesse, con programmi che, pur avendo i loro punti di forza, non sono riusciti a catturare un pubblico ampio e coinvolto.

