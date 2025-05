Sabato 3 maggio 2025: Amici domina gli ascolti TV, Rai 1 e La7 si difendono

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il sabato sera del 3 maggio 2025 ha visto il talent show “Amici” di Maria De Filippi trionfare sugli ascolti televisivi, confermandosi come uno dei programmi più seguiti della stagione. Con 3.583.000 spettatori e uno share del 25.9%, il programma di Canale 5 ha lasciato ben poco spazio alla concorrenza, in particolare a Rai 1, che ha visto il suo programma “Techetechetè – A Gentile Richiesta” fermarsi a 1.752.000 spettatori e un modesto 11.8% di share. Questo scenario ha delineato un sabato sera caratterizzato da una netta predominanza del talent show, che ha saputo attrarre un vasto pubblico.

Amici: un successo inarrestabile

Il serale di “Amici” continua a dimostrarsi un fenomeno televisivo. La combinazione di ritmo incalzante, ospiti di prestigio e la tensione tipica dei reality show ha creato un mix vincente che ha catturato l’attenzione degli spettatori. Nessun altro programma è riuscito a competere efficacemente con il format di Canale 5. Rai 2 ha tentato di inserirsi nella gara con le serie “F.B.I.” e “F.B.I. International“, ma ha ottenuto risultati deludenti, rispettivamente con 777.000 e 683.000 spettatori, e share del 4.5% e 4.2%. Anche Italia 1, con la proiezione del film “Animali fantastici e dove trovarli“, ha faticato a decollare, fermandosi a 862.000 spettatori e un 5.6% di share.

Rai 3 e La7: ascolti contrastanti

La serata è stata particolarmente difficile per Rai 3, il cui programma “Petrolio” ha registrato un crollo negli ascolti, chiudendo con solo 436.000 spettatori e un deludente 2.8% di share. Al contrario, La7 ha trovato una nota positiva con “In Altre Parole“, che ha attratto 1.001.000 spettatori e raggiunto il 6% di share, consolidando la sua posizione nel panorama informativo e di talk show. Questo risultato dimostra come La7 stia riuscendo a ritagliarsi uno spazio significativo, diversificando la sua offerta tra informazione e intrattenimento.

Tra le altre proposte della serata, “Vendetta – Una storia d’amore” su Rete 4 ha ottenuto 474.000 spettatori , mentre la Formula 1 su Tv8 ha raccolto 342.000 spettatori . Infine, il programma “Accordi & Disaccordi” sul Nove ha interessato 410.000 spettatori, con un 2.7% di share, confermando la difficoltà di molti format a competere con i titoli di punta.

Access e preserale: Rai 1 inarrestabile

Nel segmento dell’access prime time, “Affari Tuoi” ha fatto registrare un ottimo risultato, raggiungendo 5.136.000 spettatori e uno share del 30.3%, superando di gran lunga “Striscia la Notizia“, che si è fermato al 14.1%. Anche nel preserale, Rai 1 ha mantenuto il suo predominio con “L’Eredità“, che ha toccato il 25.5% di share, battendo “Avanti un Altro! Story“, fermo al 16.1%.

La situazione del sabato sera si presenta quindi chiara: “Amici” continua a volare alto, mentre Rai 1 si difende con i suoi programmi storici, mentre le altre reti lottano per trovare il proprio spazio in un panorama televisivo competitivo e in continua evoluzione. La sfida rimane aperta, ma il ritmo imposto da Maria De Filippi sembra difficile da eguagliare.

