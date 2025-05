S Craig Zahler torna alla regia con The Bookie & The Bruiser: novità sul cast e trama

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

The Bookie & The Bruiser è il nuovo progetto di S Craig Zahler, regista noto per i suoi film di genere crime-pulp. Dopo una lunga attesa e alcuni ostacoli nella sua carriera a Hollywood, Zahler si prepara a dare il via alle riprese del suo quarto lungometraggio. Il film promette di portare sul grande schermo una storia avvincente ambientata nella New York del 1959, con un cast che ha subito alcune modifiche significative.

S Craig Zahler: un regista controverso ma amato

S Craig Zahler ha guadagnato una solida reputazione nel panorama cinematografico grazie a opere come Bone Tomahawk, Brawl in Cell Block 99 e Dragged Across Concrete. Questi film, caratterizzati da una narrazione intensa e da una forte componente visiva, hanno conquistato il pubblico e la critica, rendendo Zahler un nome di riferimento nel genere crime. Tuttavia, la sua carriera non è stata priva di difficoltà. Negli ultimi anni, il regista ha affrontato critiche e controversie legate alle sue posizioni politiche, che hanno influenzato la sua presenza a Hollywood. Nonostante ciò, Zahler continua a lavorare su progetti che riflettono il suo stile unico e la sua visione artistica.

Con The Bookie & The Bruiser, Zahler torna a collaborare con Vince Vaughn, attore che ha già recitato nei suoi film precedenti. Questa collaborazione è attesa con interesse dai fan, che sperano di vedere un’altra performance memorabile da parte di Vaughn, noto per la sua versatilità e il suo carisma sullo schermo.

Cambiamenti nel cast: Theo James subentra ad Adrien Brody

Una delle notizie più rilevanti riguardo a The Bookie & The Bruiser è il cambiamento nel cast principale. Adrien Brody, che era stato inizialmente scelto per un ruolo di spicco, ha lasciato il progetto. Al suo posto, il regista ha reclutato Theo James, noto per il suo ruolo in The Gentlemen e recentemente visto in The Monkey. La decisione di sostituire Brody è stata influenzata da impegni lavorativi dell’attore, che è atteso sul set di Evel Knievel on Tour, un film diretto da Damien Chazelle, in cui reciterà al fianco di Leonardo DiCaprio.

L’ingresso di Theo James nel cast porta con sé nuove aspettative. L’attore ha dimostrato di avere una forte presenza scenica e la sua interpretazione potrebbe dare una nuova dimensione al personaggio che andrà a interpretare. La sinergia tra Zahler e James sarà sicuramente un elemento da tenere d’occhio, dato che entrambi hanno un forte legame con il genere crime.

La trama di The Bookie & The Bruiser: un viaggio nel passato

The Bookie & The Bruiser è ambientato nella New York del 1959 e racconta la storia di due veterani della Seconda Guerra Mondiale: Rivner, un ebreo riflessivo, e Boscolo, un italoamericano robusto proveniente dal Lower East Side. Tornati a casa dopo la guerra, i due uomini si trovano a dover affrontare una realtà cambiata e iniziano a lavorare come allibratori e sicari. Questo nuovo percorso li porta a creare un giro di scommesse redditizio, ma anche estremamente pericoloso.

Le complicazioni iniziano quando i protagonisti si ritrovano coinvolti con una potente gang irlandese e la mafia. La trama promette di esplorare temi di lealtà, moralità e le conseguenze delle scelte fatte in un contesto di violenza e corruzione. La capacità di Zahler di intrecciare storie complesse e personaggi ben sviluppati rende questo progetto particolarmente atteso dagli appassionati del genere.

Con The Bookie & The Bruiser, S Craig Zahler si prepara a tornare sul grande schermo con una storia che combina elementi di dramma e azione, in un contesto storico ricco di sfide e tensioni. La produzione del film è ufficialmente in fase di sviluppo e i fan attendono con ansia ulteriori aggiornamenti sul progetto.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!