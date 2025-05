Ryan Reynolds rivela il timore di arresto durante le riprese di Just Friends, vent’anni dopo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Ryan Reynolds, noto per le sue interpretazioni in film di successo, ha recentemente condiviso un aneddoto curioso legato a uno dei suoi lavori più iconici, “Just Friends – Solo amici“, uscito nelle sale vent’anni fa. La star di “Deadpool” ha raccontato di aver avuto paura di essere arrestato a causa di un’idea scherzosa che lui e il suo team di scenografia avevano realizzato durante le riprese. Questo racconto offre uno spaccato interessante sulla carriera dell’attore e sulle esperienze vissute sul set.

La trama di Just Friends e il contesto delle riprese

“Just Friends – Solo amici” è una commedia romantica in cui Ryan Reynolds interpreta un produttore discografico che torna nella sua città natale dopo dieci anni di assenza. La storia si svolge nel New Jersey, ma le riprese sono state effettuate a Regina, nel Saskatchewan, in Canada, il paese natale dell’attore. Il film segue le disavventure del protagonista mentre cerca di riconquistare la sua cotta del liceo, Jamie Palomino, interpretata da Amy Smart. Nonostante le recensioni contrastanti, il film ha ottenuto un buon successo al botteghino, incassando circa 50 milioni di dollari.

L’aneddoto del cartello e il timore di arresto

Durante un’intervista con Conan O’Brien, Ryan Reynolds ha rivelato un episodio divertente che ha vissuto durante le riprese. In un momento di leggerezza, lui e il team del reparto scenografia hanno deciso di creare un cartello alternativo da posizionare sopra quello ufficiale di “Benvenuti a Regina“. Hanno scritto “Benvenuti a Regina che fa rima con divertimento“, un gioco di parole che inizialmente ha suscitato preoccupazioni tra le autorità locali.

Reynolds ha spiegato che, all’inizio, le autorità hanno interpretato l’azione come un atto di vandalismo. Tuttavia, dopo aver esaminato la situazione, hanno trovato l’idea divertente, poiché il cartello era facilmente rimovibile. L’attore ha commentato: “All’inizio era vandalismo e poi è diventato arte“, sottolineando come un gesto scherzoso possa trasformarsi in un momento di creatività.

L’eredità di Just Friends e la carriera di Ryan Reynolds

“Just Friends” ha segnato un’importante tappa nella carriera di Ryan Reynolds, contribuendo a consolidare la sua immagine di attore comico versatile. La sua capacità di passare da ruoli drammatici a quelli comici ha reso Reynolds una figura amata nel panorama cinematografico. La commedia, pur ricevendo critiche miste, ha trovato il suo pubblico e ha mantenuto un posto speciale nel cuore dei fan.

Per chi desidera approfondire ulteriormente la carriera di Ryan Reynolds, è possibile esplorare diversi aspetti della sua filmografia, che spazia da commedie leggere a ruoli più impegnativi. La sua evoluzione come attore è stata accompagnata da un crescente riconoscimento da parte della critica e del pubblico, rendendolo uno dei volti più noti di Hollywood.

In sintesi, l’aneddoto di Ryan Reynolds sulle riprese di “Just Friends” non solo offre uno sguardo divertente sulla sua esperienza sul set, ma evidenzia anche il suo talento nel mescolare umorismo e creatività, elementi che hanno caratterizzato la sua carriera nel cinema.

