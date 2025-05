Ryan Reynolds rivela il furto di un costume dal set di Deadpool & Wolverine: la reazione della Disney

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Ryan Reynolds, noto per il suo ruolo di Deadpool, ha recentemente condiviso un aneddoto curioso riguardante il suo ultimo film, “Deadpool & Wolverine“. Durante un’intervista al programma “The Late Show with Stephen Colbert“, l’attore ha rivelato di aver portato a casa un oggetto di scena dal set, suscitando l’attenzione dei fan e dei media. Questo episodio non solo mette in luce il lato giocoso di Reynolds, ma offre anche uno spaccato interessante sulla sua esperienza nel Marvel Cinematic Universe.

Il ritorno di Deadpool: un successo al box-office

“Deadpool & Wolverine” ha segnato il ritorno di Ryan Reynolds nei panni del Mercenario Chiacchierone, affiancato da Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine. Questo film ha avuto un impatto significativo al botteghino, diventando uno dei titoli di maggior successo della scorsa estate. La pellicola rappresenta un momento cruciale per il personaggio di Deadpool, essendo il primo progetto a entrare ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe. La combinazione di umorismo, azione e la chimica tra i due attori ha catturato l’attenzione del pubblico, contribuendo a consolidare la popolarità del franchise.

Il furto del costume: un gesto affettuoso e nostalgico

Durante l’intervista, Reynolds ha descritto il suo gesto come un “grande furto”, riferendosi al costume indossato da Welshpool, un personaggio interpretato dall’attaccante del Wrexham AFC, Paul Mullin. Questo costume, una variante dell’iconico abbigliamento rosso di Deadpool, presenta un grande drago rosso, simbolo della bandiera gallese, rendendolo un oggetto di grande valore non solo per il film, ma anche per l’attore stesso. La scelta di portare a casa un oggetto così significativo riflette il legame di Reynolds con il personaggio e il suo affetto per il Wrexham AFC, squadra di calcio di cui è co-proprietario.

La reazione della Disney e il lato umoristico di Reynolds

Nel corso della chiacchierata con Colbert, Reynolds ha scherzato sulla reazione della Disney al suo gesto. “Non hanno avvocati o altro”, ha risposto sarcasticamente, evidenziando il suo approccio leggero e divertente alla situazione. L’attore ha poi rivelato che la Disney era d’accordo con la sua decisione di portare via il costume, aggiungendo un ulteriore strato di ironia alla vicenda. Questo scambio ha messo in evidenza non solo il senso dell’umorismo di Reynolds, ma anche la sua capacità di mantenere un rapporto amichevole con i grandi nomi dell’industria cinematografica.

Welshpool e il Wrexham AFC: un legame speciale

Il personaggio di Welshpool, interpretato da Paul Mullin, non è solo un’aggiunta al film, ma rappresenta anche un legame diretto con la vita reale di Reynolds. Il Wrexham AFC, squadra di calcio gallese di cui l’attore è co-proprietario insieme a Rob McElhenney, ha visto un aumento della popolarità grazie all’attenzione mediatica ricevuta. La presenza di Mullin nel film non solo celebra il legame tra sport e cinema, ma sottolinea anche l’impegno di Reynolds nel sostenere e promuovere la sua squadra. La combinazione di cinema e sport crea un’atmosfera unica, rendendo il film ancora più significativo per i fan di entrambe le disciplines.

