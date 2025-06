Ryan Reynolds risponde con ironia al video di Marvel’s Deadpool VR: il doppiaggio di Neil Patrick Harris

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il mondo del cinema e dei videogiochi si è nuovamente incrociato in modo divertente grazie a Ryan Reynolds, che ha reagito in modo esilarante a un video del Summer Game Fest 2025 dedicato a Marvel’s Deadpool VR. In questo video, il personaggio di Deadpool non è doppiato da Reynolds, ma da Neil Patrick Harris, noto per il suo ruolo in Doogie Howser. La risposta dell’attore ha catturato l’attenzione dei fan, mostrando il suo spirito giocoso e la sua capacità di autoironia.

La parodia di Ryan Reynolds e il richiamo a Doogie Howser

Ryan Reynolds ha pubblicato un video parodia in risposta al doppiaggio di Neil Patrick Harris, in cui si prende gioco dell’idea che il suo collega possa avergli “rubato” il personaggio di Deadpool. Nella clip, Reynolds si traveste da Doogie Howser, il giovane medico interpretato da Harris negli anni ’90, creando un collegamento nostalgico tra i due attori. Questo scambio di battute non solo dimostra il buon rapporto tra i due, ma offre anche un momento di leggerezza ai fan, che apprezzano il senso dell’umorismo di Reynolds.

In un ulteriore colpo di scena, nel video compare anche Robyn Lively, l’attrice che interpretava la fidanzata di Howser nella serie originale. La presenza di Lively aggiunge un ulteriore strato di divertimento e nostalgia, rendendo il video ancora più memorabile. Questo tipo di interazione tra attori e personaggi iconici del passato è un modo efficace per coinvolgere il pubblico e mantenere viva la memoria di serie che hanno segnato un’epoca.

Marvel’s Deadpool VR: un’esperienza coinvolgente per i fan

Il video del Summer Game Fest 2025 non è solo un momento di intrattenimento, ma introduce anche Marvel’s Deadpool VR, un videogioco che promette di offrire un’esperienza di combattimento avvincente. Grazie a un sistema di combattimento ben strutturato e a un arsenale di armi variegato, il gioco si propone di catturare l’attenzione dei fan del Mercenario Chiacchierone. Deadpool, recentemente entrato nel Marvel Cinematic Universe, si unisce a Logan/Wolverine, interpretato da Hugh Jackman, amico di lunga data di Reynolds.

Il videogioco si distingue per la sua capacità di immergere i giocatori nell’universo di Deadpool, permettendo loro di vivere avventure uniche e divertenti. Con un mix di azione frenetica e umorismo tipico del personaggio, Marvel’s Deadpool VR si preannuncia come un must per gli appassionati del franchise. La combinazione di elementi di gioco coinvolgenti e la personalità irriverente di Deadpool promette di offrire ore di intrattenimento.

L’attesa per Deadpool & Wolverine

Mentre i fan si preparano a esplorare il mondo di Marvel’s Deadpool VR, l’attenzione rimane alta anche per il film Deadpool & Wolverine, l’ultimo capitolo della saga. Questo film segna un’importante evoluzione per il personaggio di Deadpool, portandolo a interagire con uno dei supereroi più iconici dell’universo Marvel. La chimica tra Reynolds e Jackman è attesa con grande entusiasmo, e le aspettative sono alte.

La recensione di Deadpool & Wolverine sarà un’occasione imperdibile per scoprire come il film riesca a bilanciare azione e umorismo, elementi che hanno reso il personaggio così amato dal pubblico. Con il supporto di un cast di talento e una trama avvincente, il film si preannuncia come un evento da non perdere per tutti gli appassionati di cinema e fumetti.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!