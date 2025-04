Ryan Murphy svela il cast di American Love Story: Naomi Watts e Grace Gummer nei panni delle Kennedy

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La nuova serie antologica di Ryan Murphy, intitolata American Love Story, si prepara a raccontare una delle storie d’amore più affascinanti della storia americana. FX ha recentemente annunciato le attrici che interpreteranno Jackie e Caroline Kennedy, due figure emblematiche della famiglia Kennedy. Questo progetto si propone di esplorare non solo le relazioni personali, ma anche le pressioni esterne che hanno influenzato le vite di queste donne.

La trama di American Love Story

Il primo capitolo di American Love Story si concentrerà sulla relazione tra John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette-Kennedy. Questa storia d’amore ha catturato l’immaginazione del pubblico, diventando un simbolo di romanticismo e tragedia. La sinossi ufficiale rivela che la serie seguirà il corteggiamento e il matrimonio tra John e Carolyn, una coppia che ha sempre suscitato l’interesse dei media e del pubblico, quasi come se fossero una “famiglia reale” americana. Tuttavia, il loro legame è stato messo a dura prova dalla pressione dei media scandalistici e da sfide personali, culminando in un tragico incidente aereo nel 1999 al largo della costa del Massachusetts, che ha segnato la fine della loro storia.

Naomi Watts e Grace Gummer nei ruoli di Jackie e Caroline

Naomi Watts, attrice di fama internazionale e già collaboratrice di Ryan Murphy, è stata scelta per interpretare Jacqueline Kennedy Onassis. Watts, candidata all’Oscar, ha lavorato con Murphy in precedenti progetti, tra cui Feud: Capote vs. The Swans. Attualmente, l’attrice è coinvolta anche in un altro progetto, il legal drama All’s Fair, dove reciterà accanto a nomi noti come Glenn Close, Sarah Paulson e Kim Kardashian. La sua interpretazione di Jackie Kennedy promette di portare sullo schermo la complessità e il fascino di una delle donne più iconiche della storia americana.

Grace Gummer, nota per le sue performance in serie come Mr. Robot e American Horror Story, interpreterà Caroline Kennedy. Anche Gummer avrà l’opportunità di collaborare nuovamente con Ryan Murphy in All’s Fair, consolidando così il suo legame con il regista. La scelta di queste due attrici di talento per i ruoli di Jackie e Caroline Kennedy è stata accolta con entusiasmo, promettendo una rappresentazione autentica e coinvolgente delle figure storiche.

Il cast e la produzione di American Love Story

Oltre a Naomi Watts e Grace Gummer, il cast di American Love Story includerà anche Sarah Pidgeon, che interpreterà Carolyn Bessette. Al momento, non è stato ancora rivelato chi sarà l’attore che assumerà il ruolo di John F. Kennedy Jr., ma l’attesa per ulteriori dettagli sul cast è palpabile. La serie è prodotta da un team di esperti, tra cui Ryan Murphy stesso, Brad Simpson, Nina Jacobson, D.V. DeVincentis e Connor Hines. La produzione è affidata a FX Productions e 20th Television, garantendo così un alto standard qualitativo per questo atteso progetto.

American Love Story si preannuncia come un’opera che non solo racconterà una storia d’amore, ma esplorerà anche le dinamiche familiari e le sfide che la fama può comportare. Con un cast di talenti e una trama avvincente, la serie si prepara a conquistare il pubblico e a far rivivere una delle epoche più affascinanti della storia americana.

