Ryan Gosling sarà Paul Cole nel nuovo film “The Actor” di Duke Johnson

Ryan Gosling interpreterà l’attore degli anni ’50 Paul Cole in “The Actor”, il nuovo film di Duke Johnson.

“The Actor”: il nuovo film sull’attore Paul Cole

“The Actor” sembra già essere il punto caldo dell’European Film Market di Berlino.

Il film avrà come protagonista Ryan Gosling e verrà diretto e scritto da Duke Johnson assieme a Stephen Cooney. La sceneggiatura è basata sul romanzo “Memory” di Donald E. Westlake.

Gosling produrrà il film assieme a Ken Kao di Waypoint Entertainment, Duke Johnson e Abigail Spencer per la loro Innerlight Films e Paul Young con il suo Banner Make Good.

Gosling interpreterà l’attore newyorkese Paul Cole, picchiato e creduto morto nell’Ohio degli anni ’50. Privato della sua memoria e bloccato in una misteriosa cittadina, Paul lotta per tornare a casa, rimettere insieme i pezzi della sua vita e reclamare l’identità che ha perso.

L’attore segue un viaggio che è paragonabile a molti: trovare casa, trovare l’amore e, infine, ritrovare sé stessi.

Ryan Gosling e Duke Johnson

Gosling si sta attualmente preparando lavorare con Chris Evans in “The Grey Man”, un grande dramma d’azione per il quale Netflix spera di lanciare un grande franchise, con i registi di “Avengers: Endgame”, Joe e Anthony Russo.

Ryan Gosling è rappresentato da CAA e dal legale Robert Offer; Duke Johnson, meglio conosciuto per aver co-diretto con Charlie Kaufman il film d’animazione candidato all’Oscar, “Anomalisa”, è rappresentato da ICM Partners e Paul Young; Abigail Spencer è rappresentato da UTA, Untitled e dagli avvocati Gretchen Rush e Huy Nguyen; Stephen Cooney è rappresentato da Bruns Brennan & Berry.

Questo segna l’ultima collaborazione tra Gosling e Kao, che stanno collaborando all’adattamento diretto da Phil Lord e Chris Miller del romanzo di Andy Weir Project “Hail Mary” alla MGM e “Wolfman” di Leigh Whannell alla Universal.

Federica Contini

26/02/2021