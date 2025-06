Ryan Gosling rivela il suo film preferito: una commedia cult che sorprende tutti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Ryan Gosling ha sorpreso i fan rivelando il suo film preferito, un titolo poco noto che unisce l’assurdo e la comicità. Durante un’intervista sul canale YouTube Still Watching Netflix, l’attore ha svelato che la sua commedia del cuore è “Fratellastri a 40 anni“, una pellicola che, sebbene possa sembrare una scelta inaspettata, ha avuto un impatto significativo sulla cultura popolare. Con protagonisti Will Ferrell e John C. Reilly, il film del 2008 è diventato un cult, amato da molti, ma conosciuto da pochi.

Il segreto cinematografico di Gosling

In un’intervista promozionale per il film “The Gray Man“, Ryan Gosling ha condiviso i suoi gusti cinematografici, rivelando una lista di film che riflettono il suo amore per il genere comico. Tra i titoli citati, oltre a “Fratellastri a 40 anni“, ci sono “Bloodsport” e “Ghost Rider“, quest’ultimo con la presenza della sua compagna Eva Mendes. Gosling ha scherzato sul fatto che molti pensano che il suo film preferito sia “Fronte del porto“, ma in realtà è la commedia con Ferrell e Reilly a occupare un posto speciale nel suo cuore. “Potrei sempre guardare Will Ferrell. E John C. Puoi trovarti in un periodo pessimo della tua vita, o in uno splendido: è sempre il momento giusto”, ha dichiarato l’attore, evidenziando l’universalità del film.

La trama di Fratellastri a 40 anni

“Fratellastri a 40 anni“, diretto da Adam McKay, racconta la storia di due uomini adulti, Brennan e Dale, che si ritrovano a vivere insieme dopo che i loro genitori si sposano. La pellicola esplora le dinamiche di una convivenza surreale, caratterizzata da situazioni comiche e paradossali. I due protagonisti, interpretati da Will Ferrell e John C. Reilly, si trovano coinvolti in una serie di eventi esilaranti, tra cui risse domestiche e affari improbabili, come la famosa canzone “Boats N’ Hoes“. La chimica tra i due attori è palpabile, rendendo il film un’esperienza divertente e memorabile.

La pellicola, al momento della sua uscita, ha suscitato opinioni contrastanti tra i critici. Roger Ebert, ad esempio, la definì “inquietante”, ma col passare del tempo, “Fratellastri a 40 anni” ha guadagnato un posto di rilievo nella cultura pop. Scene iconiche del film sono diventate parte della vita reale, come dimostra la nascita nel 2014, in Texas, di un comitato politico chiamato “Boats’n’Hoes PAC“, ispirato alla canzone del film. Inoltre, il fittizio “Catalina Wine Mixer” è diventato un evento annuale sull’isola di Catalina, attirando fan e curiosi.

L’eredità culturale di Fratellastri a 40 anni

Il fascino di “Fratellastri a 40 anni” ha raggiunto anche personalità insospettabili. Il regista Justin Kurzel ha incluso il film tra i suoi preferiti, mentre l’attrice Marion Cotillard ha confessato che il finale le provoca sempre emozione. Questo dimostra come, al di là della sua facciata di commedia sboccata, il film riesca a toccare corde emotive profonde, rendendolo accessibile a un pubblico ampio e variegato.

La capacità di “Fratellastri a 40 anni” di unire il ridicolo a momenti di empatia universale è ciò che lo rende un’opera duratura. Ryan Gosling, con la sua rivelazione, non solo celebra un film che ama, ma invita anche gli spettatori a riscoprire una pellicola che, sebbene possa sembrare leggera, offre spunti di riflessione e divertimento in ogni momento.

