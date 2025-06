Ryan Coogler rivela la collaborazione con Denzel Washington in Black Panther 3

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nel corso di un episodio del podcast 7PM, trasmesso a Brooklyn, il regista Ryan Coogler ha condiviso la sua emozione per la possibilità di lavorare con Denzel Washington, una figura iconica del cinema. Coogler ha espresso il desiderio di collaborare con Washington sin dall’inizio della sua carriera, sottolineando l’importanza di questo incontro artistico per il futuro della saga di Black Panther.

Denzel Washington protagonista di Black Panther 3

Ryan Coogler ha confermato che Denzel Washington avrà un ruolo significativo nel prossimo capitolo della saga di Black Panther. Durante il podcast, il regista ha descritto Washington come una figura di riferimento nel panorama cinematografico, affermando: “Denzel ormai è come famiglia… Sto cercando di lavorare con lui fin dal primo giorno”. Questa dichiarazione evidenzia non solo l’ammirazione di Coogler per l’attore, ma anche il legame che si è creato tra i due nel corso degli anni.

Coogler ha ulteriormente sottolineato l’importanza di Washington per la cultura cinematografica, definendolo “il più grande attore vivente“. La sua affermazione mette in luce il valore che Washington rappresenta non solo per il pubblico, ma anche per le nuove generazioni di cineasti e attori. La collaborazione tra i due promette di portare una nuova dimensione alla saga di Black Panther, già nota per la sua capacità di affrontare tematiche sociali e culturali.

Le anticipazioni di Denzel Washington

Lo scorso novembre, Denzel Washington aveva accennato alla sua partecipazione in Black Panther 3, sorprendendo molti fan. Durante un’intervista, l’attore aveva dichiarato: “Mi ha sorpreso che ne abbia parlato, ma non è che non fosse vero“. Questa affermazione ha alimentato le aspettative riguardo al suo ruolo nel film, rendendo i fan ancora più ansiosi di scoprire come si integrerà nella trama.

La rivelazione di Washington ha anche messo in evidenza il suo desiderio di continuare a lavorare con registi talentuosi, come Coogler, che ha dimostrato di avere una visione innovativa e audace nel raccontare storie. La sinergia tra i due artisti potrebbe portare a un film che non solo intrattiene, ma che offre anche spunti di riflessione su temi importanti.

Il futuro di Denzel Washington nel cinema

A 70 anni, Denzel Washington ha chiarito quali sono le sue intenzioni per il futuro della sua carriera. In un’intervista a Variety, ha dichiarato: “Ryan Coogler sta scrivendo una parte per me nel prossimo Black Panther. Dopo quello, farò il film Otello. Poi Re Lear. E poi mi ritiro”. Queste parole evidenziano la sua volontà di lavorare su progetti significativi e con registi di alto calibro, dimostrando un approccio selettivo verso i suoi prossimi ruoli.

Washington ha anche affermato che, a questo punto della sua carriera, è più interessato a collaborare con i migliori registi piuttosto che a partecipare a un numero elevato di produzioni. La sua scelta di concentrarsi su opere che non ha ancora esplorato riflette una maturità artistica e un desiderio di lasciare un’eredità duratura nel mondo del cinema.

Prossimi progetti di Denzel Washington

Il prossimo film in cui apparirà Denzel Washington è “Highest 2 Lowest“, l’ultimo lavoro diretto da Spike Lee. Recentemente, ha anche recitato in “I peccatori“, un progetto di successo diretto da Ryan Coogler, che ha visto la partecipazione di Michael B. Jordan e Hailee Steinfeld. Questi progetti dimostrano la versatilità e la continua rilevanza di Washington nel panorama cinematografico contemporaneo, mentre si prepara a intraprendere nuovi ruoli che potrebbero segnare la fine della sua carriera sul grande schermo.

