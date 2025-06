Rossella Brescia torna al cinema con ‘Jastimari – Il Rifugio’ al Taormina Film Festival

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Rossella Brescia, nota attrice e ballerina, fa il suo ritorno sul grande schermo con il film ‘Jastimari – Il Rifugio’, diretto da Riccardo Cannella. Questo lungometraggio sarà presentato in concorso al 71esimo Taormina Film Festival, che si svolgerà dal 10 al 14 giugno 2025, sotto la direzione artistica di Tiziana Rocca. Il film, che affronta tematiche profonde e attuali, promette di catturare l’attenzione del pubblico e della critica.

Il ruolo di Rossella Brescia e la preparazione per il film

Nel nuovo progetto cinematografico, Rossella Brescia interpreta il ruolo di una ‘mamma orsa’, un personaggio che si impegna a proteggere i propri figli a tutti i costi. In un’intervista con Adnkronos, l’attrice ha condiviso la sua connessione con il personaggio, sottolineando l’amore incondizionato di una madre, sebbene non approvi sempre i metodi utilizzati per garantire la sicurezza dei suoi piccoli. Per prepararsi a questo ruolo, Brescia ha dedicato mesi allo studio della lingua Arbëresh, assistita da un coach. Ha descritto l’esperienza come divertente ma anche impegnativa, evidenziando la musicalità di questa lingua antica siciliana, che riesce a esprimere perfettamente la natura selvaggia in cui vive la famiglia protagonista.

Le sfide del set e la location

Le riprese di ‘Jastimari’ si sono svolte nelle Madonie, un’area caratterizzata da una natura incontaminata e paesaggi mozzafiato. Brescia ha raccontato di come il set fosse immerso in un contesto naturale straordinario, con condizioni di lavoro non sempre semplici. La scelta di girare in luoghi così selvaggi ha contribuito a rendere l’atmosfera del film ancora più autentica e coinvolgente. L’attrice ha espresso la sua sorpresa nell’aver avuto l’opportunità di lavorare in tali ambienti, che hanno arricchito l’esperienza di realizzazione del film.

La trama di ‘Jastimari – Il Rifugio’

‘Jastimari’, il cui titolo in dialetto antico significa ‘maledire’, è un racconto avvincente e ricco di suspense. La storia ruota attorno a Lele, un bambino di dieci anni, e suo fratello Angelo, che vivono isolati in una fattoria con i genitori, seguendo rigide regole per affrontare un mondo esterno considerato troppo pericoloso. L’arrivo di un uomo e delle sue figlie segna un punto di svolta, infrangendo l’equilibrio precario della famiglia. Questo incontro porterà a una serie di eventi che sveleranno ai due ragazzi la verità drammatica sui loro genitori, innescando una reazione a catena che culminerà in uno scontro violento. La narrazione affronta temi come la famiglia, la sopravvivenza e la continuità della specie, invitando a una riflessione sulle sfide del mondo contemporaneo.

Il cast e la produzione

Il film ‘Jastimari – Il Rifugio’ vanta un cast di attori di talento, tra cui Francesco Foti, Fabio Troiano, Giorgio Colangeli, Giuseppe Lanza, Maria Amato, Angela Motta, Simone Bagarella e Irene De Gaetano. La fotografia è curata dal pluripremiato Daniele Ciprì, mentre la scenografia è di Marco Dentici. La produzione è affidata a Miriam Rizzo e Riccardo Cannella per Cinnamon, Luca e Davide Marino per Indaco Film e Pier Francesco Aiello per PFA, con il supporto del Ministero della Cultura e dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission. Con una trama avvincente e una realizzazione curata, ‘Jastimari – Il Rifugio’ si prepara a lasciare un segno al Taormina Film Festival.

