Rosario Livatino: il magistrato martire della giustizia e della fede

Il 4 maggio 2025, Rai 1 trasmetterà in prima visione il documentario ‘In Fede: Rosario Livatino‘, che racconta la vita e l’opera del giudice assassinato dalla mafia. Attraverso testimonianze e materiali d’archivio, il film offre uno spaccato della sua dedizione alla giustizia e della sua spiritualità, elementi che hanno caratterizzato la sua breve ma intensa carriera.

La vita e il giuramento di Rosario Livatino

Rosario Livatino, nato nel 1952, ha intrapreso il suo percorso professionale con grande entusiasmo. Il 5 luglio 1978, all’età di 25 anni, scrisse sulla sua agenda una frase che racchiudeva il suo impegno: “Oggi ho prestato giuramento: da oggi sono in magistratura. Che Iddio mi accompagni e mi aiuti a rispettare il giuramento e a comportarmi nel modo che l’educazione, che i miei genitori mi hanno impartito, esige”. Queste parole evidenziano non solo il suo senso del dovere, ma anche la profonda spiritualità che lo accompagnava nel suo lavoro quotidiano. Livatino si distinse per la sua integrità e per l’approccio rigoroso alle indagini, diventando un punto di riferimento nella lotta contro la criminalità organizzata.

Tuttavia, la sua carriera fu tragicamente interrotta il 21 settembre 1990, quando fu assassinato dalla Stidda, un’organizzazione mafiosa che operava in Sicilia. A soli 37 anni, Livatino divenne un simbolo della lotta per la giustizia, un “martire della giustizia e della fede”, come lo definì Papa Francesco durante la sua beatificazione nel 2021. La sua morte non segnò solo la fine di una vita dedicata al servizio pubblico, ma anche l’inizio di un’eredità che continua a ispirare molti.

Il documentario ‘In Fede: Rosario Livatino’

Il documentario ‘In Fede: Rosario Livatino‘, scritto da Matteo Billi e diretto da Omar Pesenti, offre uno sguardo approfondito sulla vita e sull’opera del magistrato. In onda su Rai 1, il film si propone di raccontare non solo le indagini condotte da Livatino, ma anche il suo profondo legame con la fede. Prodotto da Officina della Comunicazione e Loft Produzioni, in collaborazione con Rai Documentari, il docufilm si avvale di interviste esclusive e materiali d’archivio per ricostruire il contesto in cui Livatino operava.

Una delle interviste più significative è quella di Piero Nava, testimone oculare che ha fornito informazioni cruciali per identificare i killer di Livatino. La sua testimonianza è particolarmente toccante, poiché Nava ha vissuto sotto protezione per anni, cambiando identità a causa delle minacce ricevute. Questo aspetto del documentario mette in evidenza non solo il coraggio di Livatino, ma anche il rischio che molti testimoni devono affrontare nella lotta contro la mafia.

Un ritratto di integrità e dedizione

Il film non si limita a raccontare gli eventi della vita di Livatino, ma cerca di dipingere un ritratto complesso del magistrato. Emerse un’immagine di un uomo riservato, poco incline a cercare la ribalta, ma profondamente impegnato nel suo lavoro. Livatino era tra i primi a comprendere i traffici economici della criminalità organizzata, utilizzando metodi innovativi per indagare su società fittizie e false fatturazioni. Le sue indagini lo portarono a confiscare beni appartenenti a mafiosi, un’azione che contribuì a segnare la sua condanna a morte.

Il documentario include anche materiali d’archivio, come verbali d’indagine e articoli di giornale, che arricchiscono la narrazione. Tra le immagini significative, spicca quella di Papa Giovanni Paolo II durante la sua visita in Sicilia nel 1993, quando incontrò i genitori di Livatino e pronunciò parole di condanna contro la mafia. Questo incontro sottolinea l’importanza della figura di Livatino non solo in ambito giuridico, ma anche nel contesto sociale e religioso dell’epoca.

La beatificazione e il lascito di Livatino

Il processo di beatificazione di Rosario Livatino, avviato nel 2011, ha messo in luce numerosi episodi che testimoniano la sua fede e il suo martirio. Livatino rifiutò la scorta per non mettere in pericolo altre vite e si recava in chiesa ogni mattina prima di iniziare la sua giornata in Procura. Le lettere “STD”, che annotava frequentemente, significano “Sub tutela Dei”, ovvero “sotto la protezione di Dio“, evidenziando il suo profondo legame con la spiritualità.

La sua vita e il suo sacrificio continuano a ispirare nuove generazioni, rendendolo un esempio di integrità e dedizione alla giustizia. Il documentario ‘In Fede: Rosario Livatino‘ rappresenta un’importante occasione per riflettere sulla sua eredità e sull’impatto che ha avuto nella lotta contro la mafia, un tema ancora attuale e cruciale per la società italiana.

