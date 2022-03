Rosamund Pike, l’attrice in prima linea contro il premier Vladimir Putin

L’attrice Rosamund Pike si è unita a una protesta davanti all’ambasciata russa a Londra, dove i manifestanti hanno illuminato l’edificio con i colori della bandiera ucraina.

Rosamund Pike:“Sta uccidendo i giornalisti, ora basta”

Il Frontline Club per giornalisti ha organizzato la manifestazione, che è stata soprannominata #StraightFromTheFrontline e ha protestato contro l’uccisione di giornalisti durante il conflitto.

Un video del Club mostrava Pike in prima fila e, come altri manifestanti accorsi, reggeva immagini di giornalisti che hanno perso la vita durante i combattimenti.

Byline TV ha intervistato l’attrice in piena contestazione: “I giornalisti ci portano la verità da terra, testimoniano ciò che sta realmente accadendo e riferiscono senza pregiudizi o pregiudizi. Per questa verità vengono uccisi così spesso, succede in tutto il mondo e sta accadendo ora in Ucraina. I giornalisti vengono presi di mira e non uccisi per incidenti, qualunque cosa le persone stiano cercando di farci credere”. Queste le parole della Pike.

Giornalisti uccisi, feriti e scomparsi:”Vogliamo la verità”

“Le persone che abbiamo tra le nostre braccia oggi sopra le nostre teste sono state tutte uccise nelle ultime due settimane. Deve finire perché abbiamo bisogno delle storie, il mondo ha bisogno della verità”, ha aggiunto.

Secondo la Press Emblem Campaign con sede a Ginevra, sei giornalisti sono stati uccisi mentre lavoravano in Ucraina, mentre dozzine sono state ferite e due sono state rapite dalle forze russe.

Nel video pubblicato su Twitter, la Pike si scaglia senza mezzi termini contro il premier russo:“Putin sta uccidendo i giornalisti. Questo deve finire”.

Rosamund era con i giornalisti a una protesta organizzata dal @frontlineclub per evidenziare il numero di giornalisti che hanno già perso la vita riportando la verità dalla prima linea della guerra di Putin in Ucraina #StraightFromTheFrontline