Rosalía debutta come attrice nella terza stagione di Euphoria al Met Gala 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La popstar spagnola Rosalía ha ufficialmente annunciato il suo ingresso nel mondo della recitazione, rivelando il suo debutto nella terza stagione della celebre serie HBO, Euphoria. Durante il Met Gala 2025, l’artista ha condiviso le sue prime impressioni e esperienze sul set, suscitando grande interesse tra i fan e gli appassionati della serie.

Le parole di Rosalía sul suo debutto

Intervistata da Teyana Taylor ed Ego Nwodim durante un livestream di Vogue, Rosalía ha descritto il suo primo approccio alla recitazione. Con un sorriso, ha dichiarato: “È il mio primo lavoro, no? Sto imparando sul campo, cercando di capire come funziona tutto. Cerco solo di non dimenticare le battute”. La cantante ha sottolineato quanto sia stimolante lavorare con attori e attrici di grande talento, esprimendo entusiasmo per questa nuova avventura professionale.

L’ingresso di Rosalía nel cast di Euphoria era stato annunciato a febbraio, quando HBO aveva confermato ufficialmente la sua partecipazione. In quell’occasione, l’artista aveva rivelato la sua ammirazione per la serie, affermando: “Euphoria è una delle mie serie preferite degli ultimi anni. Sono grata e felicissima di poter recitare insieme a colleghi che ammiro da tempo. È un onore contribuire, anche solo in piccola parte, alla visione di Sam Levinson“.

Dettagli sulla terza stagione di Euphoria

La terza stagione di Euphoria, prodotta da HBO in collaborazione con A24, è attualmente in fase di produzione a Los Angeles. Oltre a Rosalía, il cast si arricchisce della presenza di Marshawn Lynch e Kadeem Hardison, mentre attori di spicco come Sharon Stone, Lucy Punch e Asante Blackk interpreteranno ruoli chiave.

I protagonisti delle precedenti stagioni, tra cui Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer e Jacob Elordi, torneranno per i nuovi episodi, che si svolgeranno alcuni anni dopo gli eventi del liceo. La nuova stagione si propone di esplorare la crescita e le scelte adulte dei personaggi principali, approfondendo le loro esperienze e le sfide che affrontano nel passaggio all’età adulta.

Rosalía al Met Gala e l’attesa per Euphoria 3

Durante il Met Gala, Rosalía ha sfilato sul red carpet insieme a parte del cast di Euphoria, tra cui Zendaya, Hunter Schafer e Colman Domingo, che ritornerà come guest star. La presenza della cantante ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, che attendono con trepidazione il suo debutto come attrice.

Euphoria 3 è prevista per il 2026, dopo un lungo periodo di sviluppo. L’attesa è alta, sia per il ritorno dei personaggi amati dal pubblico, sia per l’ingresso di nuove figure come Rosalía, che promette di portare una ventata di freschezza e originalità alla serie.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!