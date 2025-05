Prime Video annuncia il thriller “Vanished” con Kaley Cuoco: trama e dettagli sulla produzione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Nel 2026, Prime Video porterà sullo schermo “Vanished“, un thriller avvincente con protagonista Kaley Cuoco, noto per il suo ruolo in “The Big Bang Theory“. La serie, girata tra le suggestive location di Parigi e Marsiglia, promette di catturare l’attenzione del pubblico internazionale, anche se la distribuzione negli Stati Uniti rimane ancora da definire.

La trama avvincente di “Vanished”

“Vanished” segue la storia di Alice, interpretata da Kaley Cuoco, la cui vita viene stravolta dalla misteriosa scomparsa del fidanzato Tom, interpretato da Sam Claflin. Durante un romantico viaggio in treno verso la Francia, quello che doveva essere un weekend da sogno nella capitale francese si trasforma rapidamente in un incubo. Alice si ritrova coinvolta in un inquietante viaggio alla scoperta di segreti inconfessabili riguardanti l’uomo che credeva di conoscere. La trama si sviluppa attraverso colpi di scena e rivelazioni che metteranno alla prova le certezze di Alice, costringendola a confrontarsi con una realtà ben diversa da quella che aveva immaginato.

La serie si propone di esplorare temi come la fiducia, la verità e la complessità delle relazioni, offrendo agli spettatori un’esperienza intensa e coinvolgente. La narrazione si snoda attraverso una serie di eventi che porteranno Alice a mettere in discussione tutto ciò che ha dato per scontato, rendendo il thriller ancora più intrigante.

Un cast internazionale di talento

Accanto a Kaley Cuoco e Sam Claflin, “Vanished” vanta un cast di attori di fama internazionale. Tra questi spiccano la pluripremiata attrice francese Karin Viard, l’attore tedesco Matthias Schweighöfer, Simon Abkarian e Dar Zuzovsky. La presenza di questi talenti arricchisce ulteriormente la serie, promettendo performance di alto livello che contribuiranno a rendere la storia ancora più avvincente.

La serie è stata creata da David Hilton e Preston Thompson per AGC Studios, con Thompson che si occupa anche della sceneggiatura. La collaborazione tra questi professionisti del settore è destinata a dare vita a un prodotto di qualità, capace di attrarre un pubblico vasto e variegato.

Le aspettative di Prime Video

Tusahr Jindal, responsabile delle acquisizioni di contenuti di Prime Video UK, ha espresso grande entusiasmo per il progetto, sottolineando l’importanza di avere Kaley Cuoco e Sam Claflin come protagonisti. “Con Kaley e Sam alla guida di un cast incredibile, questo thriller avvincente terrà gli spettatori con il fiato sospeso ad ogni svolta”, ha dichiarato Jindal, evidenziando le potenzialità della serie di catturare l’attenzione del pubblico.

Per Kaley Cuoco, “Vanished” rappresenta un’evoluzione nella sua carriera, segnando un passaggio verso ruoli più drammatici e complessi. Dopo aver interpretato un personaggio leggero e comico in “The Big Bang Theory” e aver recitato in “L’assistente di Volo – The Flight Attendant“, la Cuoco si allontana dall’immagine di attrice comica per affrontare una sfida più seria e intensa.

Un successo di vendite: I Borgia Collec.St. 1-3

In un contesto di crescente interesse per le produzioni di Prime Video, si segnala anche il successo di vendite di “I Borgia Collec.St. 1-3 “, uno dei titoli più richiesti attualmente. Questo ulteriore elemento sottolinea l’attenzione del pubblico verso contenuti di qualità e storie avvincenti, rendendo l’attesa per “Vanished” ancora più palpabile.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!