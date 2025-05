Grande attesa per la seconda stagione di Mercoledì: in arrivo un set LEGO dedicato

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il mondo di Mercoledì Addams si prepara a tornare su Netflix con la seconda stagione, prevista per il 6 agosto 2025. L’attesa tra i fan è palpabile, soprattutto dopo la pubblicazione del teaser ufficiale che ha riacceso l’interesse per la serie. In aggiunta a questo, è stata annunciata una novità che unisce il fascino della serie con l’universo dei mattoncini LEGO: un set speciale dedicato alla protagonista, Mercoledì Addams.

Il successo inaspettato della prima stagione

La prima stagione di Mercoledì ha sorpreso tutti, diventando rapidamente uno dei titoli più seguiti su Netflix. La serie ha saputo attrarre milioni di spettatori, riportando in auge la storica famiglia Addams con una narrazione fresca e accattivante. La performance di Jenna Ortega nel ruolo di Mercoledì ha conquistato il pubblico, rendendo il personaggio un’icona per una nuova generazione. Questo successo ha aperto la strada a una serie di iniziative commerciali, tra cui il nuovo set LEGO, che si preannuncia come un must-have per i collezionisti e i fan.

Dettagli sul set LEGO in arrivo

Il set LEGO dedicato a Mercoledì Addams sarà disponibile dal 1° agosto 2025, con un prezzo consigliato di 24,99 euro. Composto da 358 pezzi, il set si concentra su uno degli elementi più emblematici della serie: il Fiore di Dalia Nera. Questa pianta misteriosa, che ha fatto la sua apparizione nel primo episodio come “omicidio irrisolto preferito” di Mercoledì, è diventata un simbolo della storia, rendendola perfetta per una riproduzione in formato LEGO.

La rappresentazione del Fiore di Dalia Nera è curata nei minimi dettagli, con un design oscuro che si sposa perfettamente con l’estetica gotica della serie. Il vaso che contiene il fiore è progettato per richiamare la Serra di Nevermore, un luogo centrale nella trama, e si apre in modo innovativo, mantenendo la stabilità del set.

Personaggi inclusi e caratteristiche del set

Il set LEGO non si limita alla pianta, ma include anche due personaggi in formato minidoll: Mercoledì Addams, interpretata da Jenna Ortega, e la Professoressa Marilyn Thornhill, il cui ruolo è stato affidato a Christina Ricci. A differenza delle tradizionali minifigure LEGO, le minidoll presentano una struttura più snella e un design stilizzato, che mette in risalto i tratti distintivi dei personaggi. Questa scelta di design è pensata per rendere omaggio all’estetica unica della serie e per attrarre i fan più giovani e i collezionisti.

Il set rappresenta un’opportunità per i fan di immergersi ulteriormente nel mondo di Mercoledì, mentre aspettano il debutto della seconda stagione. Montare il set non solo offre un’esperienza creativa, ma permette anche di rivivere i momenti iconici della prima stagione, rendendo l’attesa meno pesante.

L’anticipazione per la nuova stagione

Con l’arrivo della seconda stagione di Mercoledì, i fan sono in fermento per scoprire quali nuove avventure attenderanno la giovane protagonista. Il teaser ufficiale ha già suscitato molte speculazioni e aspettative, lasciando intravedere nuovi sviluppi nella trama e nella caratterizzazione dei personaggi. Mentre si attende il 6 agosto 2025, il set LEGO rappresenta un modo divertente per rimanere connessi all’universo di Mercoledì Addams, unendo la passione per la serie con il divertimento del gioco creativo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!