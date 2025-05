Rory McCann parla del suo ruolo in Game of Thrones e della sua nuova pellicola Tornado

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Rory McCann, noto al grande pubblico per il suo iconico ruolo de “Il Mastino” nella celebre serie televisiva Game of Thrones, è attualmente impegnato nella promozione del suo nuovo film Tornado, previsto per il 30 maggio 2025. In un’intervista rilasciata a ComicBook, l’attore ha condiviso alcune riflessioni sul suo coinvolgimento nella serie HBO, rivelando dettagli sorprendenti sulla sua esperienza.

La visione limitata di Game of Thrones

In un’epoca in cui Game of Thrones ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo, Rory McCann ha rivelato di aver visto solo una frazione della serie. L’attore ha confessato di aver seguito circa cinque episodi su un totale di oltre settanta, sottolineando come la sua carriera e i numerosi impegni professionali lo abbiano portato a trascurare la visione della serie. McCann ha dichiarato: “Non ho visto tutto Game of Thrones. Non ho avuto tempo”. Questa affermazione ha sorpreso molti fan, considerando il forte legame tra il suo personaggio e la trama complessiva.

L’attore ha spiegato che, pur essendo consapevole della storia, non ha sentito la necessità di rivedere gli episodi. “Probabilmente avrò visto cinque o sei episodi in totale”, ha aggiunto, evidenziando come la sua vita lavorativa lo abbia portato a dedicare il suo tempo ad altre attività, piuttosto che alla visione della serie. McCann ha anche menzionato di non aver seguito neanche House of the Dragon, affermando di aver visto solo un episodio prima di decidere di dedicarsi ad altre passioni come la navigazione e il golf.

Impegni lavorativi e familiarità con le sceneggiature

Uno dei motivi principali per cui McCann non ha seguito la serie è legato al suo lavoro sul set. L’attore ha spiegato che, essendo già a conoscenza delle sceneggiature e avendo trascorso molto tempo a rivedere le registrazioni per il doppiaggio, non ha sentito la necessità di guardare gli episodi. “Conoscevo le sceneggiature, e ogni volta che ero sul set dovevo rivedere le registrazioni per fare il doppiaggio o cose del genere”, ha dichiarato. Questa routine lavorativa ha reso difficile per lui immergersi nella visione della serie, nonostante il suo ruolo significativo.

Il personaggio de “Il Mastino” è stato amato dai fan per la sua complessità e il suo percorso di espiazione, rendendo la confessione di McCann ancora più sorprendente. La sua mancanza di visione della serie potrebbe sembrare strana, ma riflette le sfide e le priorità di un attore impegnato in un progetto di tale portata.

Il futuro di HBO e nuovi progetti

Mentre Rory McCann si prepara per l’uscita di Tornado, HBO continua a espandere l’universo di Game of Thrones. Recentemente, la rete ha annunciato il rinvio della serie Knight of the Seven Kingdoms al 2026, un progetto atteso dai fan che esplorerà ulteriormente il mondo creato da George R.R. Martin. La decisione di rimandare la serie ha suscitato diverse reazioni, ma dimostra l’impegno di HBO nel garantire una produzione di alta qualità.

In questo contesto, le parole di McCann offrono uno spaccato interessante sulla vita di un attore coinvolto in un fenomeno culturale, rivelando come le esperienze personali e professionali possano influenzare la percezione di un’opera così iconica. Con il suo nuovo film in arrivo e il futuro di HBO in continua evoluzione, Rory McCann rimane una figura centrale nel panorama dell’intrattenimento.

