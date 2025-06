Roofman: il crime drama con Channing Tatum e Kirsten Dunst ispirato a una storia vera

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le prime immagini di Roofman, il nuovo crime drama che racconta una storia vera, sono state recentemente rese pubbliche. Il film, che vede protagonisti Channing Tatum e Kirsten Dunst, si basa sulla vita di Jeffrey Manchester, un ex riservista dell’esercito americano noto per le sue audaci rapine. La pellicola promette di catturare l’attenzione del pubblico con la sua trama avvincente e i suoi personaggi complessi.

La trama di roofman

Roofman narra le incredibili avventure di Jeffrey Manchester, divenuto famoso come il “ladro dei tetti”. Tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, Manchester ha compiuto una serie di furti in oltre 60 fast food, principalmente McDonald’s. La sua tecnica consisteva nell’infiltrarsi nei ristoranti durante la notte, accedendo attraverso i tetti e svuotando le casse al mattino. Per un lungo periodo, è riuscito a sfuggire alla cattura, arrivando addirittura a vivere nascosto all’interno delle pareti di un negozio Toys “R” Us.

La storia si sviluppa in un contesto di tensione e adrenalina, con Manchester che si muove abilmente tra il crimine e la sua vita personale. La narrazione si concentra su un periodo cruciale del 2004, quando il ladro ha vissuto per sei mesi in North Carolina sotto falsa identità, cercando di ricostruire la propria vita e innamorandosi di Leigh Wainscott, interpretata da Kirsten Dunst. Questo legame umano aggiunge una dimensione emotiva alla trama, rendendo il personaggio di Manchester ancora più affascinante e complesso.

Il cast e i personaggi

Oltre a Channing Tatum e Kirsten Dunst, il cast di Roofman include nomi di spicco come Ben Mendelsohn, Peter Dinklage, Uzo Aduba, Juno Temple, LaKeith Stanfield, Melonie Diaz, Tony Revolori e Jimmy O. Yang. Ogni attore porta sullo schermo un personaggio unico, contribuendo a creare un mosaico di storie che si intrecciano attorno alla figura di Manchester.

Channing Tatum ha rivelato di aver avuto l’opportunità di parlare direttamente con il vero Jeffrey Manchester durante la preparazione del suo ruolo. Ha descritto Manchester come una persona “profondamente intelligente e malinconica”, capace di suscitare empatia nonostante le sue scelte sbagliate. La sua interpretazione si preannuncia intensa e sfumata, in grado di trasmettere le complessità del personaggio.

Kirsten Dunst, nel ruolo di Leigh Wainscott, interpreta una madre divorziata che lavora nel negozio di giocattoli dove Manchester si nasconde. La sua performance promette di aggiungere profondità alla narrazione, esplorando le dinamiche di una relazione nata in circostanze straordinarie.

La regia e la produzione

La regia di Roofman è affidata a Derek Cianfrance, noto per opere come Blue Valentine e Come un tuono. Cianfrance ha anche co-sceneggiato il film insieme a Kirt Gunn, segnando il suo ritorno alla regia cinematografica dopo La luce sugli oceani del 2016. La sua visione artistica e la capacità di raccontare storie complesse sono elementi che potrebbero elevare ulteriormente il film.

Tra i produttori figurano nomi come Dylan Sellers, Chris Parker, Jamie Patricof e Lynette Howell Taylor. L’uscita di Roofman nelle sale americane è prevista per il 10 ottobre 2025, e le aspettative sono alte per questo progetto che unisce crimine, amore e una storia vera avvincente.

