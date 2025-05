Ron Howard celebra l’amicizia con Henry Winkler: un legame che ha segnato la sua carriera da regista

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Ron Howard, noto regista e attore, ha recentemente reso omaggio al suo amico e collega Henry Winkler, sottolineando l’importanza del suo supporto nel percorso che lo ha portato al successo nel mondo del cinema. I due artisti hanno condiviso il set della celebre serie televisiva “Happy Days“, andata in onda dal 1974 al 1984, dove Howard interpretava Richie Cunningham e Winkler il carismatico Arthur Fonzarelli. Questo legame professionale ha avuto un impatto significativo sulla carriera di Howard, che ha saputo riconoscerlo in diverse occasioni.

Il supporto di Henry Winkler nella carriera di Ron Howard

Durante la promozione della nuova serie di Apple TV+ intitolata “The Studio“, Ron Howard ha voluto esprimere la sua gratitudine nei confronti di Henry Winkler. In un’intervista rilasciata a People, ha dichiarato: “Henry è sempre stato molto di supporto. Quando disse sì a ‘Night Shift‘, fu quella la molla che fece partire il progetto”. Questo commento mette in evidenza quanto sia stato cruciale il contributo di Winkler nel dare avvio alla carriera di regista di Howard, che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della regia con il film “Night Shift – Turno di notte” nel 1982.

Howard ha sottolineato che la presenza di Winkler nel cast, insieme a giovani talenti come Michael Keaton e Shelley Long, ha rappresentato un elemento decisivo per il successo del film. La fiducia e il supporto di Winkler hanno permesso a Howard di realizzare il suo sogno di diventare un regista affermato a Hollywood.

Il sogno di Ron Howard di diventare regista

Ron Howard ha sempre nutrito il desiderio di dirigere film, un sogno che ha iniziato a coltivare durante le riprese di “Happy Days”. In un’intervista, ha raccontato di come, nei weekend, affittasse attrezzature audio da 16 mm per girare cortometraggi. “Ho diretto il mio primo film, ‘Grand Theft Auto‘, per Roger Corman, durante una pausa dalla terza stagione di ‘Happy Days’, se ricordo bene”, ha spiegato Howard. Questo periodo di apprendimento e sperimentazione ha rappresentato un’importante fase di crescita per il regista, che ha saputo sfruttare le opportunità che gli si presentavano.

La carriera di Ron Howard è stata caratterizzata da numerosi successi, tra cui spiccano titoli come “A Beautiful Mind“, che gli è valso l’Oscar alla miglior regia, “Willow“, “Apollo 13“, “Cinderella Man” e “Frost/Nixon“. Questi film non solo hanno consolidato la sua reputazione come regista, ma hanno anche dimostrato la sua capacità di affrontare temi complessi e di lavorare con attori di grande talento.

Un’amicizia che dura da cinquant’anni

Oggi, Ron Howard e Henry Winkler continuano a condividere un’amicizia che dura da cinquant’anni. Questo legame, nato sul set di “Happy Days”, ha avuto un impatto profondo sulle carriere di entrambi. Howard ha spesso riconosciuto quanto sia stato fondamentale il supporto di Winkler nel suo percorso professionale, contribuendo a costruire una carriera di successo dopo il periodo trascorso come attore.

Il loro rapporto va oltre la semplice collaborazione lavorativa; rappresenta un esempio di come l’amicizia e il sostegno reciproco possano influenzare positivamente il percorso di vita e professionale di due artisti. La storia di Ron Howard e Henry Winkler è un chiaro esempio di come le relazioni personali possano avere un ruolo cruciale nel raggiungimento dei propri obiettivi e sogni.

