Roma si trasforma in set cinematografico per il nuovo film di Natale “È andata così”

Il quartiere Monteverde di Roma si prepara a diventare il palcoscenico di un nuovo film natalizio, “È andata così“, che vedrà protagonisti attori di spicco come Michele Riondino, Valentina Lodovini e Valerio Mastandrea. Le riprese si svolgeranno dal 18 al 20 giugno 2025, portando un’atmosfera festiva nelle strade della Capitale. Questo progetto cinematografico non solo promette di intrattenere il pubblico durante le festività, ma rappresenta anche un’importante opportunità per il rilancio dell’industria cinematografica italiana.

Le riprese nel cuore di Monteverde

Il quartiere Monteverde, noto per la sua bellezza e la sua storia, è stato scelto come location per alcune delle scene più significative del film. Le strade di questo affascinante quartiere romano saranno animate dalla presenza della troupe e degli attori, creando un’atmosfera vivace che attirerà l’attenzione dei residenti e dei passanti. Le riprese si svolgeranno su suolo pubblico, e la scelta di Monteverde non è casuale: il quartiere offre scorci urbani di grande impatto visivo, perfetti per un film che si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena.

La presenza di attori di fama come Riondino, Lodovini e Mastandrea, tutti legati a Roma, aggiunge un ulteriore elemento di interesse. I residenti, già abituati a convivere con eventi e set cinematografici, potranno assistere a un’esperienza unica, che trasformerà temporaneamente il loro quartiere in un vero e proprio set di produzione.

Modifiche alla viabilità per le riprese

Per facilitare le riprese e garantire la sicurezza di tutti, il Comune di Roma ha predisposto una disciplina temporanea del traffico. Le modifiche riguarderanno specificamente le giornate del 18, 19 e 20 giugno 2025, interessando in particolare via Giano Parrasio e via Lorenzo Valla. In queste due strade, sarà attivo un divieto di sosta con rimozione forzata, che permetterà il parcheggio dei mezzi tecnici della produzione cinematografica.

In via Giano Parrasio, il divieto di sosta sarà attivo su entrambi i lati della strada, nel tratto compreso tra il civico 9-A e il civico 13. La stessa misura sarà applicata in via Lorenzo Valla, dove il divieto riguarderà il lato destro della carreggiata, nel tratto tra il civico 5 e l’intersezione con via Giuseppe Parini. Queste misure sono state adottate per garantire il regolare svolgimento delle riprese e minimizzare i disagi per i residenti.

La trama di “È andata così”

Il film “È andata così” racconta la storia di Cecilia, interpretata da Valentina Lodovini, una madre determinata che si trova a fronteggiare una crisi personale. Con due figli a carico e tre relazioni fallite alle spalle, decide di chiedere aiuto agli uomini della sua vita: Christophe, il suo primo amore e padre della figlia maggiore, Guido, il padre del suo secondo figlio che ha cambiato vita diventando un rider, e Tony, un manager musicale che l’ha sposata ma l’ha poi lasciata. Questa strana famiglia “aumentata” si ritrova a convivere sotto lo stesso tetto, cercando di risolvere i propri problemi e, allo stesso tempo, di trarre vantaggio dalla situazione.

La trama promette di esplorare le dinamiche familiari in modo divertente e toccante, mettendo in luce le complessità delle relazioni umane. Con una narrazione che gioca tra momenti di dramma e commedia, il film si preannuncia come un’opera capace di coinvolgere il pubblico, in particolare durante le festività natalizie.

Il cinema come motore di rinascita per Roma

Il ritorno delle produzioni cinematografiche nelle strade di Roma rappresenta un segnale positivo per l’industria audiovisiva italiana, che sta cercando di riprendersi dopo le difficoltà degli ultimi anni. Film come “È andata così” non solo offrono intrattenimento, ma contribuiscono anche a stimolare l’economia culturale locale, creando opportunità di lavoro e attirando l’attenzione su Roma come set ideale per il cinema.

La Capitale si conferma così un laboratorio a cielo aperto per il cinema italiano, capace di coniugare esigenze produttive e rispetto per il tessuto urbano. Mentre le telecamere si accendono tra le strade di Monteverde, Roma si prepara a vivere un’esperienza unica, diventando protagonista di una nuova storia natalizia che promette di affascinare il pubblico.

