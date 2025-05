Roma si prepara per le riprese di “Un bel giorno” con Virginia Raffaele e Fabio De Luigi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La città di Roma si appresta a diventare il palcoscenico di un nuovo progetto cinematografico, con le riprese del film “Un bel giorno” che si svolgeranno dal 2 al 4 giugno 2025. I protagonisti di questa pellicola sono due volti noti del panorama cinematografico italiano: Virginia Raffaele e Fabio De Luigi. La scelta di Via Alberto Cadlolo come location per le riprese promette di offrire uno sfondo suggestivo e caratteristico, contribuendo a rendere l’atmosfera del film ancora più affascinante.

Dettagli delle riprese a Roma

Le riprese di “Un bel giorno” si concentreranno su un tratto di Via Alberto Cadlolo, precisamente dal civico 101 per circa 120 metri in direzione di Via Clivo di Cinna, situato nel quartiere Monte Mario. Questa zona residenziale è stata scelta per la sua bellezza paesaggistica e per l’atmosfera tranquilla che riesce a trasmettere, rendendola ideale per un film che si preannuncia ricco di emozioni e riflessioni. La produzione è affidata a Lotus Production S.r.l., una società già nota per aver realizzato numerosi film di successo, il che aumenta le aspettative per questo nuovo progetto.

Modifiche al traffico per le riprese

Per garantire il corretto svolgimento delle riprese, il Comune di Roma ha adottato misure temporanee per la gestione del traffico. Dal 2 al 4 giugno 2025, sarà attivo un divieto di sosta con rimozione forzata lungo il lato dei civici dispari di Via Alberto Cadlolo, 24 ore su 24. Questa decisione è stata presa per facilitare il posizionamento delle attrezzature e il passaggio dei mezzi tecnici, essenziali per la produzione del film. Sebbene tali misure possano causare disagi agli abitanti e ai pendolari, sono considerate necessarie per il buon esito delle riprese.

Un compromesso tra cultura e vita quotidiana

La concessione dell’occupazione temporanea del suolo pubblico è stata autorizzata dal Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale, in collaborazione con l’Ufficio Autorizzazioni Riprese Cinematografiche e Fotografiche. Il nulla osta è stato rilasciato il 26 maggio 2025, evidenziando l’importanza di bilanciare le esigenze culturali con quelle della comunità locale. La presenza di una troupe cinematografica nel cuore della città rappresenta un’opportunità di promozione culturale per Roma, un aspetto che, sebbene possa comportare qualche inconveniente, contribuisce a mantenere viva l’immagine della Capitale come centro di creatività e innovazione.

Impatto economico e artistico del film

Le riprese di “Un bel giorno” non si limitano a essere un evento artistico, ma hanno anche un impatto significativo sull’economia locale. Oltre ai protagonisti, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi, sul set lavorano numerosi professionisti, tra cui tecnici, macchinisti e operatori. Per tre giorni, Roma diventerà un laboratorio creativo a cielo aperto, con un cast che promette di offrire una narrazione ricca di commedia e introspezione, in perfetto stile italiano. Le trame del film sono ancora avvolte nel mistero, ma le aspettative sono alte, considerando il talento coinvolto.

Roma come set cinematografico

Roma ha una lunga tradizione come set cinematografico, e ogni nuova produzione porta con sé un’atmosfera unica. Il quartiere Monte Mario, con i suoi scorci caratteristici e la sua posizione strategica, si prepara a diventare un protagonista indiretto di questa nuova storia. La città, come sempre, si trova a dover gestire i disagi legati ai blocchi stradali, ma allo stesso tempo può vantarsi di essere scelta come location per il cinema italiano. Le riprese di “Un bel giorno” rappresentano un momento significativo per la Capitale, che si conferma ancora una volta come un importante centro per la cultura e l’arte cinematografica. L’appuntamento è fissato per il 2-4 giugno in Via Alberto Cadlolo, dove il cinema prenderà vita.

