Roma si prepara per la seconda serata di TIM Summer Hits: gli ospiti e le novità

Oggi, venerdì 203 giugno, Piazza del Popolo a Roma si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e musica per la seconda serata di TIM Summer Hits. Questo evento, che celebra la grande musica estiva, sarà trasmesso in diretta su Rai 1 a partire dalle 21.30. Lo show, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, offrirà al pubblico non solo performance musicali, ma anche interviste esclusive e contenuti dal dietro le quinte, curati da Carolina Di Domenico, disponibili anche su RaiPlay.

Gli ospiti della serata

La seconda serata di TIM Summer Hits vedrà la partecipazione di numerosi artisti di spicco del panorama musicale italiano. Tra i nomi che saliranno sul palco ci saranno Alessandra Amoroso, Alfa, Annalisa, Bigmama, Bnkr44, Coez, Coma_Cose, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gaia, Noemi, Orietta Berti, Fabio Rovazzi e Fuckyourclique, Rose Villain, Sayf, Serena Brancale, Settembre, Shablo, Joshua e Tormento, Tananai, The Kolors e Tropico. Questi artisti porteranno le loro ultime hit, promettendo di coinvolgere il pubblico con performance dal vivo ricche di energia e emozione.

Un progetto di grande portata

TIM Summer Hits è un’iniziativa firmata dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv in collaborazione con Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi. Per il quarto anno consecutivo, TIM ricopre il ruolo di title sponsor, contribuendo a creare un racconto crossmediale che abbraccia TV, radio, digital e spazi urbani. Questo progetto non si limita a una semplice trasmissione televisiva, ma si estende a una serie di attività pensate per coinvolgere il pubblico in modo autentico.

Attività e interazioni con il pubblico

L’evento prevede una forte attivazione sui social media, con contenuti curati dal TIM AI Data Lab, che metteranno in evidenza il ruolo dei big data e dell’intelligenza artificiale nel mondo dell’intrattenimento. Inoltre, sono pianificate attività in store TIM e iniziative in piazza, che offriranno al pubblico l’opportunità di avvicinarsi agli artisti. I pre-show live in collaborazione con Rai Radio2 sono pensati per creare momenti di connessione autentica tra il pubblico e i protagonisti della musica.

Con una lineup così ricca e un progetto così ambizioso, TIM Summer Hits si conferma come uno degli eventi musicali più attesi dell’estate romana, promettendo di regalare al pubblico una serata indimenticabile all’insegna della musica e del divertimento.

