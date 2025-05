Roma si prepara a un’estate di cinema all’aperto: Cinema in Piazza dal 1 giugno al 13 luglio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Dal 1 giugno al 13 luglio, Roma diventa il palcoscenico di un evento cinematografico che promette di coinvolgere e intrattenere il pubblico. Cinema in Piazza, organizzato dalla Fondazione Piccolo America, offre un programma ricco di proiezioni e incontri con importanti figure del cinema. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità imperdibile per gli amanti del grande schermo e per chi desidera vivere un’estate all’insegna della cultura e della condivisione.

Un presidio culturale nel cuore di Roma

L’estate romana si arricchisce di una tradizione consolidata, quella del Cinema in Piazza, che si svolge in tre location iconiche: piazza San Cosimato a Trastevere, Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e Monte Ciocci a Valle Aurelia. Questo evento, giunto alla sua undicesima edizione, si propone di offrire un’esperienza cinematografica accessibile e inclusiva, capace di attrarre un pubblico variegato. Valerio Carocci, presidente della Fondazione Piccolo America, sottolinea l’importanza di riportare alla città un evento popolare, che si conferma come punto di riferimento per la cultura cinematografica romana.

Quest’anno, il programma si concentra sulle sottoculture, con un focus su registi come Walter Hill e Lexi Alexander. L’apertura dell’evento vedrà la partecipazione di Paola Cortellesi, che dialogherà con Antonio Monda, presentando il film “Una giornata particolare”. La rassegna include anche tre restauri della Criterion Collection, offrendo al pubblico l’opportunità di riscoprire opere cinematografiche di grande valore.

Un programma ricco di eventi e proiezioni

Cinema in Piazza offre un totale di 94 proiezioni gratuite, spaziando tra film classici e opere contemporanee. Tra i momenti salienti, si segnala un omaggio a David Lynch con la proiezione dei primi episodi di “Twin Peaks”, reso possibile grazie alla collaborazione con Mubi. Parallelamente, il progetto La Residenza continua a supportare giovani registi under 35, fornendo loro opportunità di formazione e sviluppo.

Le serate conclusive del festival saranno caratterizzate dalla presenza di Joe Wright e Luca Marinelli, che presenteranno “M. Il figlio del Secolo”. Non mancheranno eventi speciali, come la proiezione di “Angst” di Brady Corbet il 4 luglio. Tra gli altri appuntamenti, si evidenziano i vent’anni di “Sensualità a Corte” con Marcello Cesena e un talk con il filosofo Slavoj Zizek.

Celebrazioni e restauri di opere iconiche

Quest’edizione di Cinema in Piazza prevede anche un cineconcerto, in programma il 9 luglio, con la proiezione de “L’uomo che piglia gli schiaffi” di Victor Sjöström, accompagnato da una performance musicale. La programmazione non dimentica i più giovani, con film di Buster Keaton e Charlie Chaplin, che continueranno a intrattenere le famiglie.

Mariella Lazzarin, programmatrice dell’evento, annuncia anche celebrazioni dedicate a Roald Dahl e al regista francese Claire Denis. Inoltre, il pubblico potrà assistere a restauri di opere significative come “Paper Moon”, “Shaft” e “Butch Cassidy e Billy the Kid”, insieme a un focus su Hitchcock con “Spellbound”. Questi eventi rappresentano un’opportunità unica per riscoprire il valore del cinema e la sua capacità di unire le persone in un contesto di convivialità e cultura.

Con un programma così variegato e stimolante, Cinema in Piazza si conferma come un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere l’estate romana all’insegna del cinema e della cultura.

