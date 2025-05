Roma si prepara a ospitare le riprese di ‘Doppio Gioco’ con Alessandra Mastronardi e Max Tortora

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La Capitale si trasforma in un set cinematografico per la nuova edizione della serie Mediaset ‘Doppio Gioco’. Dal 3 all’11 giugno 2025, i quartieri di Testaccio e Ostiense diventeranno il palcoscenico di riprese che promettono di catturare l’attenzione di residenti e turisti. Con una trama avvincente e un cast di attori di spicco, la serie si preannuncia come un evento significativo nel panorama televisivo italiano.

Dettagli delle riprese a Testaccio e Ostiense

Le riprese di ‘Doppio Gioco’ si svolgeranno lungo Lungotevere Testaccio, un’area che si presta perfettamente a rappresentare le atmosfere noir e tese della serie. Alessandra Mastronardi e Max Tortora, già noti al pubblico per le loro precedenti interpretazioni in fiction di successo, guideranno un cast che promette di portare sullo schermo storie intriganti e personaggi complessi. La scelta di Testaccio come location non è casuale; il quartiere, con la sua storia ricca e il suo carattere autentico, offre uno sfondo ideale per le dinamiche narrative della serie.

Il Comune di Roma ha già predisposto misure specifiche per garantire il regolare svolgimento delle riprese. Le modifiche alla viabilità includono il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata nel tratto compreso tra Largo Giovanni Battista Marzi e il cavalcavia ferroviario, attivo dalle ore 00:01 del 3 giugno fino alle 24:00 dell’11 giugno 2025. Queste misure sono state adottate per facilitare l’accesso ai mezzi di produzione e garantire la sicurezza di tutti.

Sicurezza e viabilità durante le riprese

Per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza, la Polizia Locale di Roma Capitale, in particolare il Gruppo Trevi, sarà presente per monitorare l’installazione della segnaletica mobile e garantire che non ci siano conflitti con la segnaletica stradale esistente. Saranno previsti anche passaggi accessibili per i mezzi di soccorso, in conformità con le richieste del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Le riprese si svolgeranno cercando di non interrompere il transito pedonale e veicolare, eccetto in casi specifici.

Queste misure sono state pensate per ridurre al minimo i disagi per i residenti e i commercianti della zona. La presenza di un set cinematografico in un quartiere così vivace come Testaccio rappresenta un’opportunità per valorizzare l’area e attrarre l’attenzione su di essa.

Testaccio: un quartiere tra storia e modernità

Lungotevere Testaccio ha una lunga tradizione di utilizzo come set cinematografico, grazie al suo fascino unico e alla sua autenticità. Questo quartiere popolare è in grado di unire l’anima storica di Roma con una dimensione contemporanea e multiculturale. Le riprese di ‘Doppio Gioco’ non solo metteranno in risalto la bellezza di Testaccio, ma contribuiranno anche a una nuova narrazione urbana, in cui luci e ombre si intrecciano in un racconto visivo coinvolgente.

La serie avrà l’opportunità di valorizzare angoli inediti del quartiere, offrendo al pubblico uno sguardo nuovo su una Roma che spesso sfugge ai turisti. La combinazione di elementi storici e moderni rende Testaccio un luogo affascinante, perfetto per una produzione che mira a raccontare storie di vita e di sfide quotidiane.

Impatti sulla comunità locale

L’occupazione del suolo pubblico e le modifiche alla viabilità comporteranno inevitabilmente qualche disagio per i residenti e i commercianti. Tuttavia, l’organizzazione delle riprese è stata pianificata con largo anticipo per minimizzare l’impatto sulla vita quotidiana. Fabula Pictures, la società responsabile della produzione, ha assicurato che il ripristino della viabilità avverrà immediatamente al termine delle riprese, collaborando attivamente con le autorità locali.

Nonostante i disagi temporanei, la presenza di una produzione cinematografica porta con sé anche un rinnovato interesse per il quartiere, creando opportunità di visibilità e dinamismo. La comunità locale potrà beneficiare di questo evento, che rappresenta un’importante occasione per far conoscere Testaccio a un pubblico più ampio.

L’attesa per il debutto di ‘Doppio Gioco’

La serie ‘Doppio Gioco’ debutterà in televisione nell’autunno del 2025, ma già nei prossimi mesi le immagini dal set attireranno l’attenzione di cittadini e turisti. Con Alessandra Mastronardi e Max Tortora come protagonisti, la serie promette di portare Roma al centro della scena televisiva, confermando la sua posizione di capitale della cultura e dell’intrattenimento. Testaccio, in particolare, si prepara a diventare un simbolo di questa nuova produzione Mediaset, lasciando un’impronta duratura nel panorama delle fiction italiane.

