Roma si prepara a il cinema in piazza 2025: un’estate di film e incontri speciali

Il cinema in piazza torna a Roma per l’estate 2025, portando con sé un ricco programma di proiezioni, dibattiti e ospiti illustri. Questa manifestazione, che celebra il grande cinema all’aperto, si svolgerà in tre piazze della capitale, offrendo un’opportunità unica per gli amanti del cinema di godere di opere cinematografiche in un’atmosfera suggestiva. L’evento, che si svolge dal 1° giugno al 13 luglio, promette di essere un’esperienza coinvolgente per residenti e turisti.

Le piazze protagoniste dell’evento

Il cinema in piazza si svolgerà in tre location iconiche di Roma: piazza San Cosimato a Trastevere, il Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e Monte Ciocci a Valle Aurelia. Questi spazi, già noti per la loro bellezza e vivacità, ospiteranno proiezioni serali che inizieranno alle 21:15, dal mercoledì alla domenica. La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Piccolo America, che si impegna a rendere il cinema accessibile a tutti, offrendo ingressi gratuiti e film in lingua originale con sottotitoli. Questa iniziativa non solo arricchisce l’estate romana, ma promuove anche la cultura cinematografica tra i turisti e i residenti, inclusi coloro che partecipano al Giubileo.

Gli ospiti di spicco e il programma di apertura

L’inaugurazione dell’evento avverrà il 1° giugno con la presenza di Paola Cortellesi, che dialogherà con Antonio Monda per presentare il film “Una giornata particolare” di Ettore Scola, recentemente restaurato in 4K. Questo incontro rappresenta un’opportunità per approfondire il valore del film e il suo significato storico. Il giorno successivo, il regista francese Leos Carax presenterà “Une chambre en ville“, un melodramma musicale che esplora le tensioni sociali della Francia degli anni ’50. Questi eventi di apertura pongono l’accento sull’importanza di celebrare il cinema e i suoi protagonisti, creando un legame tra il pubblico e le opere presentate.

Un’estate ricca di eventi e dibattiti

Il programma di il cinema in piazza 2025 non si limita alle proiezioni, ma include anche una serie di incontri e dibattiti con figure di spicco del panorama cinematografico. L’8 giugno, il Parco della Cervelletta renderà omaggio al regista David Lynch, scomparso a gennaio. Il 14 giugno, a Monte Ciocci, il regista Luca Lucini e gli attori Riccardo Scamarcio e Maria Chiara Augenti presenteranno il film cult “Tre metri sopra il cielo“. Inoltre, il filosofo Slavoj Žižek parteciperà a un incontro il 16 giugno, seguito dalla proiezione di “City Lights” di Charlie Chaplin, un’opera che continua a ispirare generazioni di cinefili.

La chiusura dell’evento e i film da non perdere

Il gran finale di il cinema in piazza si svolgerà nel weekend del 12 e 13 luglio, con la presenza di Joe Wright e Luca Marinelli, che presenteranno “M. Il figlio del secolo“. Questo evento culminerà un mese di celebrazioni cinematografiche, arricchendo l’estate romana con film di qualità e incontri significativi. Durante l’intero periodo della manifestazione, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a proiezioni di opere iconiche, tra cui i film di Hayao Miyazaki, che saranno proiettati al Parco della Cervelletta.

Il programma dettagliato dell’evento è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione, dove è possibile trovare ulteriori informazioni su orari e modalità di partecipazione. Con un’offerta così variegata, il cinema in piazza si conferma come un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di cinema e cultura a Roma.

