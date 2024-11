Roma ospita la conferenza stampa di “Performer Cup World Pass”: il nuovo spettacolo di arte e sport

Il 28 novembre, si è tenuta a Roma una conferenza stampa presso la sede della Roma Lazio Film Commission per presentare “Performer Cup World Pass“, un evento che rappresenta un nuovo capitolo del popolare format dedicato alle arti performative. Questo programma, che ha già riscosso un notevole successo nelle edizioni italiane precedenti, ora approda su Rai Italia, promettendo di catturare l’attenzione del pubblico con una miscela di competizione, talento e intrattenimento. La programmazione prenderà il via il 30 novembre e si protrarrà fino al 21 dicembre, con quattro puntate settimanali disponibili anche in streaming su RaiPlay.

Le squadre partecipanti e la struttura della competizione

Il cuore pulsante di “Performer Cup World Pass” è la competizione tra sette squadre di straordinari artisti provenienti da diverse nazioni. Tra i rappresentanti ci sono talenti dall’Italia, Malta, Svizzera, Argentina, Tunisia, Messico e Bulgaria, pronti a mettere in mostra le loro abilità in una varietà di discipline, tra cui canto, danza, recitazione e arti acrobatiche. Le performance si svolgeranno sia singolarmente che in gruppo, dando vita a un formato dinamico e coinvolgente.

La competizione seguirà una struttura articolata in fasi, con una fase eliminatoria suddivisa in tre gironi, in cui le squadre migliori si contendono l’accesso alla semifinale. Dai gironi emergeranno tre squadre semifinaliste che voleranno verso la finale, che sarà divisa in due puntate. Questa impostazione non solo esalta le abilità individuali e collettive degli artisti, ma rende anche visibile la crescente diversità culturale che arricchisce il panorama delle arti performative a livello internazionale.

Il team di conduttori e la giuria esperta

La presentazione di questo evento è stata affidata a un trio di esperti conduttori: Valentina Spampinato, Garrison Rochelle e Fabiola Cimminella. I relatori hanno espresso la loro soddisfazione per l’opportunità di condurre un programma che mette al centro il talento artistico. “Performer Cup World Pass è un inno al talento artistico”, ha commentato Garrison Rochelle, mentre Fabiola Cimminella ha trasmesso il suo entusiasmo per essere parte di questa nuova avventura.

A giudicare le esibizioni delle squadre, ci sarà una giuria composta da nomi di spicco nel panorama musicale e artistico. Il Maestro Beppe Vessicchio, noto direttore d’orchestra, il Maestro Raffaele Paganini, celebre coreografo e danzatore, e Giulia Luzi, attrice e cantante, si uniranno per valutare le performance. La direzione artistica del programma è affidata a Pietro Pellizzieri, coadiuvato da una squadra di autori qualificati, tra cui Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli. Il direttore di Rai Italia, Fabrizio Ferragni, ha aperto la conferenza con grande entusiasmo, sottolineando l’importanza di questo programma nel panorama dell’intrattenimento televisivo internazionale.

Il “Performer Cup World Pass” si preannuncia come un evento imperdibile e un’opportunità per tutti gli artisti di mettersi alla prova, mentre il pubblico avrà la possibilità di esplorare nuove forme di espressione e talento provenienti da diverse culture. Concludendo il dibattito, la conferenza ha lasciato trasparire un forte senso di attesa per il debutto della serie, che promette di essere una celebrazione della creatività e dell’arte.