Roma: cinema gratuito al Parco degli Acquedotti, tutte le date dell’estate 2025

Il Parco degli Acquedotti di Roma si prepara ad accogliere una delle manifestazioni culturali più attese dell’estate 2025. Dal 26 giugno al 24 luglio, la quarta edizione di Roma Cinema Arena offrirà ai cittadini l’opportunità di assistere a proiezioni gratuite di film che hanno segnato la storia del cinema, sia italiano che internazionale. Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per godere di un’esperienza cinematografica immersi nella bellezza del verde romano.

Roma Cinema Arena: un’estate di cinema all’aperto

La quarta edizione di Roma Cinema Arena si svolgerà nel cuore del Settimo Municipio, un’area storicamente legata al mondo del cinema. La formula dell’evento rimane invariata: l’ingresso sarà libero e gratuito, permettendo a tutti di partecipare senza alcun costo. Gli spettatori potranno godere di mille posti a sedere, allestiti sotto il cielo stellato di Roma, per vivere insieme la magia del grande schermo. Le proiezioni includeranno opere restaurate, frutto di una collaborazione con importanti istituzioni come Cinecittà, il Centro Sperimentale di Cinematografia e la Cineteca di Bologna, che hanno lavorato per riportare i film al loro splendore originale.

Un’iniziativa per tutti: valorizzazione culturale e accesso al cinema

Roma Cinema Arena si inserisce all’interno di un progetto più ampio di valorizzazione culturale del territorio, mirato a coinvolgere non solo gli appassionati di cinema, ma anche coloro che solitamente non frequentano le sale. Il quartiere di Cinecittà-Don Bosco, noto per i suoi storici studi cinematografici, diventa nuovamente protagonista, offrendo uno spazio pubblico di qualità, accessibile e privo di costi, dove la cultura può essere vissuta come un’esperienza collettiva. Questo approccio mira a rafforzare il legame tra la comunità e il patrimonio culturale, rendendo il cinema un elemento di coesione sociale.

Investimenti e sostenibilità: il piano economico dell’evento

La Fondazione Cinema per Roma ha presentato un piano economico dettagliato per la realizzazione dell’evento, con un budget complessivo di 180.000 euro. Di questi, 120.000 euro saranno richiesti come sostegno pubblico, in conformità con il regolamento comunale per il finanziamento delle attività culturali. Questo contributo sarà destinato a coprire le spese organizzative, tecniche e logistiche necessarie per garantire un’alta qualità delle proiezioni e, al contempo, mantenere l’accesso gratuito per tutti i partecipanti. La pianificazione attenta e il supporto pubblico sono fondamentali per il successo dell’iniziativa.

Un evento simbolo dell’estate romana

L’Arena del Parco degli Acquedotti si conferma come uno degli eventi più rappresentativi dell’estate romana, capace di unire cultura, socialità e bellezza paesaggistica. Questa manifestazione non è solo un’opportunità di intrattenimento, ma rappresenta anche un gesto di cura nei confronti della memoria collettiva. Attraverso una proposta artistica di alto valore, Roma Cinema Arena si propone di preservare e condividere il patrimonio cinematografico, restituendo spazi pubblici ai cittadini e rafforzando l’identità culturale della città.

Dal 26 giugno al 24 luglio 2025, l’appuntamento è fissato ogni sera al Parco degli Acquedotti per vivere insieme il grande cinema, in un’atmosfera di festa e condivisione.

