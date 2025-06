Roma Cinema Arena 2025: Proiezioni Gratuite nel Cuore del Parco degli Acquedotti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Dal 26 giugno al 24 luglio 2025, Roma si prepara ad accogliere la quarta edizione di Roma Cinema Arena, un evento organizzato dalla Fondazione Cinema per Roma. Questa manifestazione cinematografica all’aperto si svolgerà nel suggestivo Parco degli Acquedotti, situato nel quartiere Appio Claudio. Con un programma che prevede 29 proiezioni serali, gli appassionati di cinema avranno l’opportunità di assistere a film di qualità, tutti a ingresso gratuito. Le proiezioni inizieranno alle ore 21.15 e ogni film sarà preceduto da un’introduzione da parte di figure di spicco del panorama cinematografico, tra cui registi, attori e scenografi.

Programma delle proiezioni

Il programma completo delle proiezioni sarà reso disponibile sul sito ufficiale della Fondazione Cinema per Roma. Ogni film verrà proiettato in lingua originale con sottotitoli in italiano, permettendo così a tutti di godere appieno delle opere presentate. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, senza necessità di prenotazione. Si raccomanda di arrivare con un certo anticipo per garantirsi un posto a sedere, considerando l’alta affluenza prevista per questo evento di grande richiamo.

Tra i nomi illustri che parteciperanno all’iniziativa ci sono Nanni Moretti, Paola Bizzarri, Paolo Virzì, Mario Martone, Matteo Garrone, Saverio Costanzo, Alba Rohrwacher, Carolina Rosi e Stefano Maria Ortolani. Questi artisti non solo presenteranno i film, ma offriranno anche spunti di riflessione e approfondimenti sul lavoro svolto, arricchendo l’esperienza del pubblico.

Come partecipare

Roma Cinema Arena si trova nel Parco degli Acquedotti, con ingresso da via Lemonia, all’angolo con viale Appio Claudio. Per raggiungere la location, è possibile utilizzare la linea A della metropolitana, scendendo alla stazione Giulio Agricola. Per coloro che intendono partecipare durante la settimana, è importante notare che l’ultima corsa della metro A è prevista per le ore 21, con un servizio sostitutivo di bus navetta disponibile fino alle 23.30. Durante il fine settimana, il servizio della metropolitana rimane invariato, con ultime corse alle 1.30 del sabato e della domenica. Un’alternativa per raggiungere l’evento è la linea bus 590, che ferma a Tuscolana/Appio Claudio.

Informazioni aggiuntive

Roma Cinema Arena fa parte del programma dell’Estate Romana 2025, un’iniziativa che offre una vasta gamma di eventi culturali e di intrattenimento nella capitale. Questo festival rappresenta un’opportunità unica per gli amanti del cinema di vivere proiezioni all’aperto in uno dei contesti più affascinanti di Roma. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul programma, è consigliabile consultare il sito ufficiale della Fondazione Cinema per Roma, dove saranno pubblicate tutte le informazioni necessarie per partecipare a questo evento imperdibile.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!