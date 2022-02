Roland Emmerich: perchè non voglio fare film Marvel

Naturalmente, non tutti i film che raggiungono i cinema nel 2022 provengono dai Marvel Studios. Ma non è così lontano sottolineare che la maggior parte dei registi che operano con budget enormi devono collegare la loro proprietà a un IP esistente, di solito un fumetto della Marvel o della DC. Roland Emmerich ha raccontato la sua sull’argomento.

Emmerich e la passione per storie originali

Gli studi sono molto sicuri al giorno d’oggi e preferiscono investire in pellicole che coinvolgono tutta la famiglia, in modo che sappiano che una certa percentuale del possibile pubblico è garantita. Il regista di “Moonfall” Roland Emmerich ha rivelato a CinemaBlend, il motivo per cui quei film non lo interesseranno mai. Emmerich ha dichiarato:

Mi vedo sempre come un regista che vuole creare nuove storie. Non posso usare (storie) della Marvel e della DC Comics perché non sono cresciuto con loro.

Roland Emmerich: un marchio di fabbrica

È impressionante che Roland Emmerich, nel corso della maggior parte della sua carriera, abbia evitato di doversi collegare a marchi riconoscibili per ottenere un sostegno finanziario per le sue creazioni cinematografiche. E quando si è legato a un franchise come “Godzilla”, il suo spirito non era del tutto coinvolto.

“Moonfall” è l’esempio più recente di uno studio (in questo caso, Lionsgate) che investe in un’idea originale perchè quell’idea viene da Roland Emmerich. Il suo nome è diventato sinonimo di fantascienza ad alto budget, quindi solo lui è il marchio. Nonostante ciò il regista ha rivelato che diventa sempre più difficile, ottenere alti budget per storie originali.

“A un certo punto, quando ho fatto “Independence Day”, è stata richiesta l’originalità. Poi venne un momento in cui tutto coesisteva. Grandi marchi come Marvel e Star Wars e DC Comics erano una cosa, ma c’erano ancora abbastanza film originali. Ora ci sono solo i film Marvel. È semplicemente incredibile se ci pensi”.

Affinché cineasti come Roland Emmerich possano continuare a produrre contenuti originali, e Hollywood, industria che reagisce ai desideri del pubblico, possa realizzare prodotti diversi, il pubblico deve supportare blockbuster non in franchising e apprezzare l’estro di registi che lavorano a partire da nuove sceneggiature, per evitare che l’offerta su appiattisca.

Roberta Rosella

04/02/2022