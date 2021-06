Robin Robin: il primo teaser trailer del musical in stop-motion

“Robin Robin” il teaser che mostra adorabili animali in stop-motion della Aardman Animations arriverà a novembre su Netflix.

Robin Robin: il teaser trailer

Netflix ha appena rilasciato un nuovo entusiasmante trailer del corto animato in stop-motion. Sarà disponibile per il prossimo novembre. Con protagonista la vincitrice del Golden Globe Gillian Anderson e il candidato all’Oscar Richard E. Grant, il corto uscirà in streaming il 27 novembre 2021. Lo speciale sarà un cortometraggio di 30 minuti ed è prodotto dallo studio vincitore dell’Oscar Aardman Animations , noti per i loro film “Chicken Run”, “Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit” e “Shaun the Sheep Movie: Farmageddon”.

Il cartone in stop-motion è diretto da Dan Ojari e Mikey Please e scritto da Ojari, Please e Sam Morrison. Questo primo sguardo sul corto coincide anche con la sua nomina all’Annecy Film Festival di quest’anno nei Work in Progress Shorts 2021, che presenterà un Q+A con i registi Ojari e Please, e il produttore esecutivo, Cox, moderato dal regista e co -fondatore di Aardman Animations, Peter Lord.

Il Cast dei doppiatori

Gillian Anderson, che è forse meglio conosciuta per “The X-Files”, e il suo recente ruolo di Margaret Thatcher in “The Crown” di Netflix, guiderà il cast insieme a Grant, Bronte Carmichael e Adeel Akhtar. Anderson darà la voce al cattivo della storia di Cat, che si diverte a mangiare allo stesso modo uccelli e topi. Grant darà la voce a Magpie, un collezionista ossessivo di cose luccicanti, e prende Robin sotto la sua ala protettrice. Akhtar darà la voce a papà topo, un’anima premurosa ma cauta che sta crescendo da sola una famiglia di cinque figli, tra cui il piccolo uccellino Robin. Infine, Carmichael darà la voce a Robin, che cerca di dimostrare di essere davvero un topo.

Il corto della Aardman Animation arriva su Netflix il 27 novembre.