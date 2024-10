Roberto Giacobbo torna in viaggio tra misteri e storia con la nuova edizione di Freedom

Un nuovo capitolo per il programma “Freedom – Oltre il Confine“, condotto da Roberto Giacobbo, celebre divulgatore televisivo, è finalmente al via. Quest’ottava edizione del format, iniziata nell’inverno del 2024, ha già catturato l’attenzione del pubblico di Italia 1 e Rete 4, con un mix avvincente di storia, culture e misteri da esplorare. La trasmissione, rinomata per la sua capacità di rendere accessibile la conoscenza storica attraverso un approccio coinvolgente, torna con nuove puntate che promettono di affascinare gli spettatori.

Freedom – Oltre il confine 2024: le puntate da non perdere

In questa edizione, i viaggi di Giacobbo si snodano in luoghi ricchi di storia e mistero, toccando diverse regioni italiane e destinazioni internazionali significative. La quinta puntata, in onda il 5 ottobre 2024, ha portato il conduttore alla scoperta del Pentagono italiano, Palazzo Farnese, a Caprarola nel Lazio, e ha fatto tappa in Egitto per esplorare il lungo tunnel della tomba del faraone Seti I. Non sono mancati elementi di curiosità come la storia del fantasma Azzurrina a Montebello e nuove rivelazioni sull’Ufo di Milano. L’itinerario ha incluso anche una visita al Colosseo di Roma, il famoso simbolo dell’antica Roma, per svelare i segreti dei gladiatori.

Nella quarta puntata, trasmessa il 28 settembre 2024, Giacobbo ha visitato la Puglia, avvicinandosi alla figura di San Nicola, prima di spostarsi in Liguria per conoscere da vicino il gruppo d’élite ComSubin della Marina Militare. La tappa in Egitto è stata contraddistinta dalla visita alla tomba della regina Nefertari, una delle più splendide della Valle dei Re. Durante l’immersione nella cultura di Foligno, in Umbria, si è parlato di scheletri di giganti, mentre in Campania attenzione è stata posta sui segreti della Reggia di Caserta.

La terza puntata, andata in onda il 21 settembre 2024, ha invitato gli spettatori a un viaggio in Toscana, Lombardia, Portogallo e Umbria. Giacobbo ha raccontato la storia di una chiesa che non c’è a Siena e ha illustrato l’eredità di Leonardo da Vinci attraverso l’uso delle nuove tecnologie. Anche la tappa ad Alberobello si è rivelata illuminante, svelando verità storiche sui trulli, mentre in Umbria è stata l’occasione per incontrare Santa Rita.

Dietro le quinte di Freedom: tecnologia e professionalità in campo

“Freedom – Oltre il confine” è contraddistinto da un approccio rigoroso che cerca di coinvolgere e informare il pubblico allo stesso tempo. La produzione si avvale di tecnologie all’avanguardia, comprese telecamere 4K dotate di lenti cinematografiche e droni per catturare immagini spettacolari. Ogni puntata è frutto del lavoro di un team di oltre 40 professionisti, che operano sia in campo che in fase di montaggio per realizzare reportage dettagliati e visivamente d’impatto.

La troupe, coordinata da Omar Taher El Zeyl, braccio destro di Giacobbo, è costantemente alla ricerca di luoghi particolari e storie intriganti, spesso accessibili solo con autorizzazioni straordinarie. L’uso di scanner 3D e ricostruzioni digitali arricchisce ulteriormente il racconto, con ogni puntata che presenta una vasta gamma di contenuti e approfondimenti che stimolano la curiosità degli spettatori e li portano a esplorare la storia in modi nuovi e appassionanti.

Roberto Giacobbo: un profilo di successo nella divulgazione

Roberto Giacobbo, nato a Roma il 12 ottobre 1961, ha consolidato la sua posizione nel panorama della divulgazione con una carriera che abbraccia radio e televisione. Laureato in Economia e Commercio, Giacobbo è anche professore universitario e ha scritto oltre venti libri. Dopo il debutto in Tv nel tardo anni ’80 come autore, la sua carriera come conduttore è decollata, portandolo a diventare una figura di riferimento nel genere della divulgazione.

Nel 1999, Giacobbo ha iniziato la sua avventura con programmi innovativi come “Stargate – Linea di confine” e “Voyager“, fino ad arrivare al successo di “Freedom – Oltre il confine“, che ha debuttato su Rete 4 nel 2018, prima di fare tappa su Italia 1 nel settembre 2020. Tra i riconoscimenti conferitogli, spicca l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica nel 2017.

La presenza di Freedom: dal piccolo schermo ai nuovi media

La popolarità di “Freedom” si espande oltre la televisione. Il programma è disponibile su piattaforme digitali come Mediaset Infinity e continua a intrattenere il pubblico anche attraverso le repliche su Focus, garantendo così una fruizione continua e diversificata. Parallelamente, “Freedom” ha dato vita allo spin-off “Freedom Magazine“, dove il pubblico può accedere a contenuti esclusivi e approfondimenti aggiuntivi sui temi trattati nelle puntate.

Grazie ai canali social ufficiali, gli spettatori possono rimanere aggiornati sulle nuove puntate e interagire direttamente con il programma, contribuendo a creare un dialogo continuo tra la produzione e il pubblico appassionato delle meraviglie storiche e culturali esplorate da Roberto Giacobbo e dal suo team.