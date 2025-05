Annalisa lancia il nuovo singolo “Maschio”: un mix di retro e modernità in arrivo l’8 maggio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Annalisa, la popstar italiana che ha conquistato il pubblico con il suo talento, è pronta a tornare sulla scena musicale con il suo attesissimo singolo “Maschio“. Questo brano segna il suo ritorno a distanza di quasi un anno dalla collaborazione con Tananai in “Storie brevi“. “Maschio” sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 8 maggio, promettendo di unire influenze retrò a sonorità contemporanee.

Il look audace di Annalisa alla settimana della moda di Parigi

In occasione del lancio di “Maschio“, Annalisa ha sfoggiato un look audace e sensuale durante la Settimana della moda di Parigi. La sua immagine è stata caratterizzata da un’eleganza sofisticata, con un outfit che ha catturato l’attenzione dei presenti. Nella copertina del singolo, la cantante appare in un elegante bianco e nero, con capelli cortissimi e un completo smoking impreziosito da bretelle. La sua posa, mentre tiene una sigaretta tra le labbra, trasmette un senso di mistero e potenza, riflettendo l’essenza del brano.

La creazione di “Maschio”: un viaggio onirico

“Maschio” è stato scritto da Annalisa in collaborazione con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, già noti per il loro lavoro su successi come “Bellissima” e “Sinceramente“. Questo nuovo singolo rappresenta un’evoluzione nel percorso musicale della cantante, fondendo influenze degli anni Settanta e Ottanta con un sound moderno. La canzone si distingue per la sua energia e il suo potere evocativo, mantenendo l’identità electro-pop che ha caratterizzato il suo precedente lavoro, come “Mon amour“.

Nel comunicato stampa, Annalisa ha descritto “Maschio” come una “nube“, un luogo onirico dove le percezioni si trasformano e si ricompongono. Ha spiegato come il brano le permetta di esplorare una dimensione in cui può immaginarsi in un ruolo diverso, riflettendo su quanto possa cambiare la percezione di un’azione o di un pensiero indossando “panni” diversi. Questa introspezione artistica rende il brano non solo un pezzo musicale, ma anche un’esperienza emotiva.

Un tour da record per la popstar

Con oltre 50 dischi di Platino e 13 d’Oro, Annalisa è stata riconosciuta come la donna più certificata del 2024. Il suo successo si estende anche ai concerti dal vivo, con oltre 200 mila biglietti venduti nel corso dell’anno. La cantante ha fatto la storia diventando la prima artista femminile a entrare nella classifica Top 100 di Billboard negli Stati Uniti.

Dopo un tour di successo che ha registrato il tutto esaurito lo scorso anno, Annalisa ha annunciato il “Capitolo 1” del suo nuovo percorso musicale, che prevede una serie di concerti nei palasport italiani a novembre e dicembre 2025. Il tour prenderà il via a Jesolo il 15 novembre, per poi proseguire in diverse città, tra cui Padova, Roma, Firenze, Milano, Eboli, Bari, Bologna, concludendosi a Torino il 13 dicembre all’Inalpi Arena. Questo nuovo tour promette di essere un’altra tappa importante nella carriera di Annalisa, consolidando ulteriormente il suo status nel panorama musicale italiano.

