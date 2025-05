ChiassoLetteraria 2025: Un festival di letteratura per riscoprire valori autentici

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

In un contesto globale caratterizzato da conflitti, crisi ecologiche e disillusioni sociali, la letteratura emerge come un faro di speranza e riflessione. Dal 7 all’11 maggio 2025, Chiasso ospiterà la XIX edizione di ChiassoLetteraria, un festival internazionale che quest’anno esplorerà il tema “Cerco un paese innocente”. Questo titolo evocativo invita a riflettere sulla possibilità di riscoprire valori autentici e di immaginare un futuro più giusto, in grado di restituire senso, parola e responsabilità.

Un festival di rilievo

ChiassoLetteraria è nato nel 2005 grazie all’iniziativa di un’associazione culturale che ha saputo creare un evento di grande importanza nel panorama letterario svizzero ed europeo. Ogni anno, il festival offre un programma ricco e diversificato, che include incontri, letture, performance artistiche, proiezioni cinematografiche e laboratori. Queste attività favoriscono il dialogo tra voci internazionali e nuove generazioni, autori affermati e outsider audaci. In questo contesto, la letteratura non è solo una forma estetica, ma diventa uno strumento di pensiero, confronto e resistenza.

Il festival ha conquistato un pubblico sempre più vasto, diventando un punto di riferimento per gli amanti della letteratura e della cultura. La sua capacità di attrarre autori di fama internazionale e di promuovere nuove voci rende ChiassoLetteraria un evento imperdibile per chi desidera immergersi nel mondo delle parole e delle idee.

Ospiti di rilievo per l’edizione 2025

L’edizione 2025 di ChiassoLetteraria si preannuncia ricca di ospiti di spicco. Tra i nomi più attesi c’è Micheliny Verunschk, scrittrice e poetessa brasiliana, vincitrice di prestigiosi premi letterari come il Prêmio Jabuti e il Prêmio Oceanos. La sua partecipazione sarà caratterizzata dalla presentazione del romanzo “Resta solo il fuoco”, una potente denuncia contro l’odio patriarcale e il fanatismo religioso, che arriverà in anteprima italiana.

Un’altra presenza significativa sarà quella di Zehra Doğan, artista e attivista curda, le cui opere raccontano la repressione e la resistenza del popolo curdo. Rachel Yoder, autrice statunitense, presenterà il suo romanzo “Nightbitch – Bestia di notte”, un’opera visionaria che esplora i temi della maternità e dell’identità femminile. Bessora, scrittrice franco-svizzera e vincitrice del Premio svizzero di letteratura 2024, porterà il suo libro “Vous, les ancêtres”, che affronta questioni di memoria storica e identità.

Altri nomi di rilievo includono Claudia Durastanti, che presenterà “Missitalia”, una riflessione sulle dinamiche familiari nel presente, e Nicola Gardini, scrittore e docente a Oxford, che intreccia il mondo classico con la sensibilità contemporanea. Infine, Luigi Zoja, psicoanalista e saggista, porterà il suo nuovo saggio “Narrare l’Italia”, un viaggio tra i miti fondativi del nostro Paese.

Un’occasione di riflessione e dialogo

ChiassoLetteraria 2025 non si limita a essere un festival di presentazione di libri, ma rappresenta un’importante occasione di riflessione e dialogo su temi attuali e universali. Tra le presenze più significative ci sarà Luca Casarini, attivista e scrittore, che condividerà la sua esperienza di frontiera maturata con l’ong Mediterranea. La sua testimonianza sul mare come confine e ferita, ma anche come luogo di riscatto umano e politico, offrirà spunti di riflessione su questioni di grande rilevanza sociale.

Il festival si propone di stimolare il dibattito su temi complessi e di incoraggiare un confronto aperto tra diverse prospettive. Attraverso la letteratura e l’arte, ChiassoLetteraria invita i partecipanti a esplorare nuove idee e a interrogarsi sulle sfide del nostro tempo. Con un programma variegato e ospiti di prestigio, l’edizione 2025 si preannuncia come un’importante opportunità per riscoprire il potere delle parole e il loro ruolo nella società contemporanea.

