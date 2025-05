La musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000 torna in scena a Torino con ‘Jukebox – La notte delle hit’

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un evento imperdibile per gli amanti della musica di diverse generazioni si prepara a prendere vita all’Inalpi Arena di Torino. Il 12 e 13 settembre 2025, il palco ospiterà ‘Jukebox – La notte delle hit‘, un concerto che riunisce gli interpreti originali di alcuni dei brani più iconici della musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000. Condotto da Antonella Clerici, questo show promette di far rivivere emozioni e ricordi attraverso le canzoni che hanno segnato la storia musicale.

Un cast stellare di artisti

Il lineup di ‘Jukebox – La notte delle hit‘ è già ricco di nomi di grande prestigio, sia italiani che internazionali. Tra i primi artisti annunciati ci sono gli Earth, Wind & Fire Experience, guidati dal leggendario chitarrista Al McKay, che porteranno sul palco successi intramontabili come “September”. La formazione, arricchita dalla presenza del special guest Greg Moore, promette di offrire un’esperienza musicale coinvolgente e vibrante.

Un altro grande nome è quello dei Gipsy Kings, capitanati da Diego Baliardo, uno dei fondatori storici del gruppo. Con il loro stile unico che mescola flamenco e pop, i Gipsy Kings faranno ballare il pubblico con brani iconici come “Bamboléo” e “Volare”. Non mancherà nemmeno Michael Sembello, noto per il suo successo “Maniac”, colonna sonora del film cult ‘Flashdance‘, che riporterà sul palco l’energia degli anni ’80.

I Nomadi, con oltre sessant’anni di carriera, porteranno la loro musica d’autore e i loro messaggi di impegno sociale, esibendosi con classici come “Io Vagabondo”. Anche Rettore, con il suo stile provocatorio e innovativo, sarà presente, riproponendo i suoi brani più celebri, tra cui “Kobra”. Infine, i Gemelli Diversi, protagonisti della scena pop-rap italiana degli anni 2000, celebreranno i loro successi come “Mary” e “Un attimo ancora”. Ulteriori nomi di spicco verranno annunciati nelle prossime settimane, aumentando l’attesa per questo evento.

Biglietti e messa in onda televisiva

I biglietti per partecipare a ‘Jukebox – La notte delle hit‘ sono già disponibili per l’acquisto su Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati. Gli appassionati di musica possono assicurarsi il loro posto per vivere dal vivo due serate ricche di emozioni e nostalgia. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, è quasi certo che le esibizioni verranno registrate per una successiva messa in onda su Rai1, permettendo anche a chi non potrà essere presente di godere dello spettacolo.

L’evento è prodotto da A1 Pictures, una realtà nota per la realizzazione di progetti di intrattenimento di alta qualità. Con un cast così variegato e talentuoso, ‘Jukebox – La notte delle hit‘ si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica, un’occasione per rivivere i successi che hanno fatto la storia e per celebrare l’arte di artisti che hanno lasciato un segno indelebile nel panorama musicale.

