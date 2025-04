Roberto Da Crema racconta la sua vita a Domenica In: tra emozioni e ricordi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nel corso della puntata di Domenica In di domenica 20 aprile 2025, Roberto Da Crema, noto televenditore degli anni ’80, ha condiviso momenti significativi della sua vita, toccando il cuore del pubblico con la sua storia personale. Durante l’intervista, ha rivelato aneddoti della sua infanzia e ha parlato del legame speciale con sua figlia, Valentina. La sua partecipazione al programma ha suscitato emozioni e risate, rendendo la puntata memorabile.

La carriera di Roberto Da Crema

Roberto Da Crema ha raggiunto la notorietà negli anni ’80 come uno dei più celebri televenditori italiani. La sua carriera è iniziata in un contesto familiare, dove ha appreso le basi della vendita grazie al lavoro del padre, che si occupava di detersivi. Durante l’intervista, Da Crema ha raccontato: «Cominciai a lavorare in famiglia perché papà vendeva detersivi. Da bambino ero un po’ vivace perché nessuno dei parenti voleva tenermi, tranne mia zia Giovanna che era l’unica che mi sopportava». Questo ricordo ha messo in luce le sue origini e il percorso che lo ha portato al successo nel mondo della televisione.

La sua carriera è stata caratterizzata da un approccio diretto e coinvolgente, che ha catturato l’attenzione del pubblico. Da Crema ha saputo trasformare la vendita in un’arte, utilizzando il suo carisma per promuovere prodotti di ogni genere. La sua presenza in televisione è diventata un fenomeno culturale, contribuendo a definire un’epoca nel panorama della televisione italiana.

Il legame con la figlia Valentina

Un momento particolarmente toccante dell’intervista è stato il racconto del rapporto con sua figlia, Valentina. Roberto Da Crema ha condiviso un episodio che ha segnato profondamente la loro relazione: «Io nella mia vita ho fatto i miei errori ma mia figlia mi fece commuovere quando mi disse ‘Papà io non ti devo perdonare niente, va bene così, ricominciamo daccapo’ e siamo sempre ripartiti». Queste parole hanno evidenziato la forza del loro legame e la capacità di ricominciare, nonostante le difficoltà.

La figura di Valentina emerge come un faro di supporto nella vita di Da Crema, che ha affrontato momenti difficili e sfide personali. Questo aspetto della sua vita ha reso l’intervista non solo un racconto di successi professionali, ma anche un viaggio emotivo che ha toccato il cuore di molti spettatori.

La salute di Roberto Da Crema

Durante la trasmissione, Roberto Da Crema ha anche fornito aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, rivelando di aver superato un infarto e di avere un record personale di stent, ben dieci. Ha dichiarato: «Ora sto bene ma non mi sono fatto mancare niente». Queste parole hanno dimostrato la sua resilienza e la volontà di affrontare le avversità con determinazione.

La sua storia di vita è un esempio di come, nonostante le difficoltà, sia possibile rialzarsi e continuare a vivere con entusiasmo. La partecipazione a Domenica In ha rappresentato un’opportunità per Da Crema di condividere non solo il suo passato, ma anche la sua attuale visione della vita, caratterizzata da una rinnovata consapevolezza e gratitudine.

L’intervista a Roberto Da Crema ha offerto uno spaccato della sua vita, ricca di emozioni e insegnamenti, rendendo la puntata di Domenica In un momento di grande impatto per tutti i telespettatori.

