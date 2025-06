Roberto Ciufoli e Pino Insegno: il nuovo show “Facci Ridere” su Rai 2

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

In un momento in cui il sorriso sembra essere un bene raro, Roberto Ciufoli e Pino Insegno cercano di riportare la comicità al centro della scena televisiva. A partire dal 29 giugno, il duo sarà protagonista di “Facci Ridere”, un programma che promette di far divertire il pubblico di Rai 2. Con una lunga amicizia alle spalle, Ciufoli e Insegno si preparano a intrattenere gli spettatori con un format che celebra la varietà della comicità italiana.

Un’amicizia che dura nel tempo

Roberto Ciufoli, noto attore e comico romano, ha condiviso con Pino Insegno un legame che si è consolidato nel corso degli anni. In un’intervista rilasciata all’Ansa, Ciufoli ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione, affermando che lavorare insieme in televisione rappresenta un’opportunità unica. Entrambi hanno alle spalle una carriera ricca di successi, e il ritorno in scena dopo l’esperienza di “Tale e Quale Show” segna un nuovo capitolo per entrambi. La Premiata Ditta, il loro storico programma, ha lasciato un segno indelebile nella memoria degli spettatori, e ora i due artisti sono pronti a riproporre la loro alchimia sul piccolo schermo.

Il format di “Facci Ridere”

“Facci Ridere” si presenta come un varietà che celebra la comicità italiana in tutte le sue forme. Ogni puntata vedrà la partecipazione di tre squadre, ciascuna rappresentante una delle tre principali aree geografiche del Paese: Nord, Centro e Sud Italia. Questa suddivisione non è solo simbolica, ma mira a mettere in risalto le diverse sfumature della comicità popolare. I concorrenti, per guadagnare punti per la propria squadra, dovranno cercare di strappare risate ai tre giurati, definiti “Musoni“. Questa giuria sarà composta da volti noti del mondo dello spettacolo, e per la prima puntata sono attesi Francesco Paolantoni, Massimiliano Ossini e Carolina Rey, attualmente impegnata con “Unomattina Estate“.

Un mix di comicità e intrattenimento

Il programma promette di essere un vero e proprio festival della risata, dove non mancheranno barzellette, racconti di aneddoti personali, centoni, parodie e imitazioni. Gli artisti potranno esprimere la loro creatività attraverso monologhi, balletti e travestimenti comici, rendendo ogni puntata un evento unico e imprevedibile. La giuria avrà il compito di valutare le performance e di assegnare punti, determinando così quale squadra si aggiudicherà il titolo di più divertente d’Italia. Con un format così variegato, “Facci Ridere” si propone di attrarre un pubblico ampio, capace di apprezzare la ricchezza della comicità italiana.

Con l’avvio di “Facci Ridere”, Ciufoli e Insegno si pongono l’obiettivo di riportare il sorriso nelle case degli italiani, offrendo un intrattenimento di qualità e un’occasione per ridere insieme. La sfida tra le diverse aree del Paese non sarà solo un confronto di talenti, ma anche un modo per celebrare la diversità culturale e umoristica dell’Italia.

